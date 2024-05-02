Муниципалитеты Японии создают «убежища для охлаждения»

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Муниципалитеты по всей Японии срочно готовят «убежища для охлаждения», которые люди могут использовать, чтобы освежиться, когда существует высокий риск теплового удара.

Операторам определённых объектов, таких как общественные центры и супермаркеты, будет предложено открыть их для использования людьми, спасающимися от жары, когда будет выпущено специальное предупреждение о тепловом ударе в рамках недавно введенной новой системы предупреждения.

В городе Кумагая, где в августе 2018 года была зафиксирована температура 41,1 градуса Цельсия, самая высокая в стране с начала наблюдений, летом создаются зоны временного отдыха под названием «матинака-оазисы» в таких учреждениях, как городская администрация и общественные центры. На участках людям, почувствовавшим недомогание, будут выданы аптечки с охлаждающими жидкостями и питьевой водой.

Инициатива началась в 2011 году как способ защитить граждан от жары, и в среднем около 1500 человек в год используют эти учреждения. «Теперь горожане об этом широко оповещены», – сказал городской чиновник.

В этом году город Кумагая в префектуре Сайтама на востоке Японии планирует ввести в эксплуатацию 13 объектов, которые с июня будут использоваться как «убежища для охлаждения». Город также планирует определить в качестве убежищ более 10 объектов частного сектора в городе, такие как места общественного питания в супермаркетах.

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