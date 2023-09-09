Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны

Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страныОбщество Экология
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Это лето было особенно жарким. Согласно данным Японского метеорологического агентства, средняя температура с июня по август на 15 наблюдательных станциях по всей стране была на 1,76 градуса выше нормы (среднего значения за 30 лет до 2020 года), что является самым высоким показателем с момента начала сбора статистики в 1898 году, и это значительно превысило предыдущий рекорд лета 2010 года, составивший 1,08 градуса выше нормы.
Сезонные западные ветры меняли направление в сторону севера от нормы, принося тёплый воздух в северные регионы Японии, и температура поверхности моря у берегов Японии была на 1,0 градуса выше нормы, что является самым высоким показателем с начала сбора статистики в 1982 году. В частности, в августе в прибрежных водах вдоль побережья Японского моря от префектуры Ямагата до полуострова Ното температура поверхности моря впервые превысила 30°C.
Средняя температура по регионам, основанная на данных 149 наблюдательных пунктов по всей стране, была самой высокой с момента начала сбора этой статистики в 1956 году на Хоккайдо, Тохоку, Хокурику, Канто-Косин, Токай и Тюгоку. Температура в регионе Кинки достигла уровня рекордных показателей 1994 и 2018 годов. В частности, на Хоккайдо зафиксирована необычно высокая температура на 3,0°C выше нормы, а в Тохоку она превысила средний показатель на 2,9°C.
Превышение средней температуры по регионам
|Июнь-август
|Август
|Хоккайдо
|3,0
|3,7
|Тохоку
|2,9
|4,2
|Канто Косин
|1,8
|2,1
|Хокурику
|2,1
|3,4
|Токай
|1,3
|1,3
|Кинки
|1,0
|1,4
|Китай
|1,3
|1,9
|Сикоку
|0,5
|0,6
|Северный Кюсю
|1,0
|1,1
|Южный Кюсю
|0,3
|0,1
|Окинава
|0,1
|0,0
Источник: данные Японского метеорологического агентства (жёлтым выделены 10% показателей с наибольшим превышением среднего значения за 1991 по 2020 гг.)
В прогнозе Японского метеорологического агентства на трёхмесячный период с сентября по ноябрь говорится, что воздух над Японии будет тёплым и что тенденция высоких температур сохранится, так что мы рекомендуем соблюдать осторожность и оберегать себя от тепловых ударов.
Фотография к заголовку: PIXTA