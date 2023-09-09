Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны

В 2023 году даже Хоккайдо и северная часть региона Тохоку, где лето обычно прохладнее и установлено меньше кондиционеров, страдали от сильной жары. Многие не привыкшие к жаре люди попали в больницу из-за теплового удара.

Это лето было особенно жарким. Согласно данным Японского метеорологического агентства, средняя температура с июня по август на 15 наблюдательных станциях по всей стране была на 1,76 градуса выше нормы (среднего значения за 30 лет до 2020 года), что является самым высоким показателем с момента начала сбора статистики в 1898 году, и это значительно превысило предыдущий рекорд лета 2010 года, составивший 1,08 градуса выше нормы.

Сезонные западные ветры меняли направление в сторону севера от нормы, принося тёплый воздух в северные регионы Японии, и температура поверхности моря у берегов Японии была на 1,0 градуса выше нормы, что является самым высоким показателем с начала сбора статистики в 1982 году. В частности, в августе в прибрежных водах вдоль побережья Японского моря от префектуры Ямагата до полуострова Ното температура поверхности моря впервые превысила 30°C.

Средняя температура по регионам, основанная на данных 149 наблюдательных пунктов по всей стране, была самой высокой с момента начала сбора этой статистики в 1956 году на Хоккайдо, Тохоку, Хокурику, Канто-Косин, Токай и Тюгоку. Температура в регионе Кинки достигла уровня рекордных показателей 1994 и 2018 годов. В частности, на Хоккайдо зафиксирована необычно высокая температура на 3,0°C выше нормы, а в Тохоку она превысила средний показатель на 2,9°C.

Превышение средней температуры по регионам

Июнь-август Август Хоккайдо 3,0 3,7 Тохоку 2,9 4,2 Канто Косин 1,8 2,1 Хокурику 2,1 3,4 Токай 1,3 1,3 Кинки 1,0 1,4 Китай 1,3 1,9 Сикоку 0,5 0,6 Северный Кюсю 1,0 1,1 Южный Кюсю 0,3 0,1 Окинава 0,1 0,0

Источник: данные Японского метеорологического агентства (жёлтым выделены 10% показателей с наибольшим превышением среднего значения за 1991 по 2020 гг.)

В прогнозе Японского метеорологического агентства на трёхмесячный период с сентября по ноябрь говорится, что воздух над Японии будет тёплым и что тенденция высоких температур сохранится, так что мы рекомендуем соблюдать осторожность и оберегать себя от тепловых ударов.

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