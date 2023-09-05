夏も冷涼でエアコン普及率が低い北海道や北東北も、猛暑に襲われた2023年。暑さに慣れていない分、熱中症で搬送される人も多かったという。
今年の夏は暑かった！気象庁のまとめで、全国15カ所の観測点の6～8月の平均気温が平年（2020年までの30年間平均）を1.76度上回り、1898年の統計開始以来、最も高くなった。これまで最高だった10年夏の平年差プラス1.08度を大幅に超えた。
偏西風が平年より北に蛇行し、北日本を中心に暖かい空気に覆われやすかったことに加え、日本近海の海面水温が平年を1.0度上回り、82年の統計開始以来最高となったことが影響した。特に8月は山形県から能登半島にかけての沿岸海域で、日本海側では初めて海面水温が30度以上となった。
全国149観測点のデータに基づく地域別の平均気温は、北海道、東北、北陸、関東甲信、東海、中国で1956年の統計開始以来の最高。近畿は94年と18年の最高記録に並んだ。特に北海道が平年差＋3.0度、東北が同2.9度と異常な高温だった。
地域別の平均気温の平年差
|6～8月
|8月
|北海道
|3.0
|3.7
|東北
|2.9
|4.2
|関東甲信
|1.8
|2.1
|北陸
|2.1
|3.4
|東海
|1.3
|1.3
|近畿
|1.0
|1.4
|中国
|1.3
|1.9
|四国
|0.5
|0.6
|九州北部
|1.0
|1.1
|九州南部
|0.3
|0.1
|沖縄
|0.1
|0.0
出所 : 気象庁 （ハイライトは、1991～2020年の観測値の上位10％に相当している）
気象庁は9～11月の3カ月予報で、全国的に暖かい空気に覆われやく、高温傾向が続くとしている。まだまだ暑さに要注意！
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