Количество пустующих домов в Японии достигло рекордного уровня в 9 миллионов

Новости

Токио, 30 апреля (Jiji Press). По состоянию на 1 октября прошлого года оценочное количество пустующих домов в Японии составляло девять миллионов, что стало рекордным показателем, как показало исследование министерства внутренних дел и коммуникаций.

Предварительная цифра выросла на 510 000 по сравнению с 2018 годом, когда проводилось предыдущее исследование, и удвоилась с 4,48 миллиона в 1993 году.

Между тем, общее количество домов выросло на 2,61 миллиона с 2018 года до 65,02 миллиона.

Пустующие дома составили 13,8% от общего числа, что также является рекордным показателем.

В качестве основной причины роста числа пустующих домов статистическое бюро министерства указало на увеличение случаев, когда дома одиноких пожилых людей становятся пустующими после их смерти или переезда в учреждения по уходу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме