«Роковая» недвижимость: низкие цены, отличное расположение и привидения в придачу?

«Несчастливая» недвижимость – это дома и квартиры, в которых произошло убийство, самоубийство или человек умер в одиночестве, а его тело обнаружили не сразу. Обычно их очень трудно сдать или продать, однако в последнее время отношение к таким квартирам начинает меняться.

Президент риелторской компании «Никэй Маркс». Родился в марте 1977 года в городе Тоёока (префектура Хиого). С 1999 по 2016 год работал в «Дайва Хаус», затем открыл агентство недвижимости.

Комик, шоумен. Родился в городе Кобэ (префектура Хиого) в 1982 году. В 2012 году впервые переехал в «несчастливую» квартиру в Осаке для участия в телепередаче «Не ходи туда! Китано Макото», и до настоящего времени успел пожить в 12 квартирах по всей стране, включая Тибу, Токио и Окинаву. В 2018 году издал первую книгу из серии «Страшилки о несчастливых квартирах» (Дзико буккэн кайдан), превратившуюся в бестселлер с тиражом более 100 тысяч экземпляров. В августе 2020 года экранизация книги вышла в кинопрокат, кассовые сборы превысили 2,3 миллиарда йен.

Что такое дзико буккэн?

В объявлениях об аренде квартир иногда встречается фраза «имеются подлежащие раскрытию сведения». Это означает, что квартира представляет собой дзико буккэн, то есть объект недвижимости, где произошёл несчастный случай – предыдущий жилец совершил самоубийство, был убит или умер в одиночестве, причём тело обнаружили не сразу. Такие квартиры очень трудно сдать – люди избегают их, считая, что они приносят несчастье или в них водятся привидения. Это серьёзная проблема для риелторов. Однако в последнее время данный сегмент рынка недвижимости часто освещается в СМИ и многие заметили, что аренда «несчастливых» квартир обходится намного дешевле.

Мы побеседовали с Ханахарой Кодзи, президентом компании «Никкэй Маркс», открывшей Интернет-сайт, специализирующийся на «роковой недвижимости», и Мацубарой Таниси, известным в качестве «комика, живущего в несчастливых квартирах».

Решение проблемы пустующих домов

Ханахара родился в префектуре Хёго. В 1995 году, когда произошло мощное землетрясение Хансин, он учился в университете в Кобэ. Землетрясение разрушило большую часть города, и Ханахара, осознав значимость прочных домов, способных уберечь людей во время землетрясения, после окончания университета устроился в компанию «Дайва Хаус». Он делал успехи и быстро стал одним из лучших менеджеров по продажам жилых домов.

«Японское общество стареет, и одна из сопутствующих этому проблем – пустующие дома. Постепенно мне стало казаться, что продавая новые дома, мы усугубляем проблему простаивающего жилого фонда».

В 2016 году Ханахара открывает агентство недвижимости «Никкэй Маркс», а ещё через три года запускает Интернет-сайт «Дзёбуцу» (восхождение души к Будде). Миссия сайта – стимулировать возвращение «несчастливых» квартир на рынок недвижимости.



Интернет-сайт «Дзёбуцу», посвящённый «роковой» недвижимости

«Я создавал сайт для людей, у которых «несчастливые» квартиры не вызывают негативных ассоциаций, чтобы хоть как-то вернуть их на рынок недвижимости. Сначала я не рассчитывал на большее». Однако эту инициативу приветствовали другие риелторы, для которых плохо продаваемые квартиры были источником проблем. Со временем мне стало поступать множество предложений об интервью от средств массовой информации.

Сила суеверий

Основное достоинство «несчастливых» квартир – низкая цена при аренде и покупке. Чем ниже цена при покупке, тем меньше риск потери стоимости недвижимости со временем. Через полтора года после открытия сайта Ханахара заметил, что на рынке «роковой» недвижимости имеется немало проблем.

«Статистика о продажной стоимости этих квартир практически отсутствует. Поэтому компаниям, работающим с «роковой» недвижимостью, очень трудно получить банковский кредит».



Ханахара Кодзи (© Сайто Хаято)

«Отрицательный имидж играет злую роль. Очень трудно оценить недвижимость, когда люди верят в появление привидений и прочие паранормальные явления.

На железнодорожных платформах случаются суициды, в домах престарелых умирает множество людей, поэтому все эти места тоже можно считать «несчастливыми». Однако никто не пытается их обесценить. На следующий день на станции опять полно народа, а в дома престарелых большие очереди. Я хочу, чтобы люди перестали воспринимать «несчастливые» квартиры как дом с привидениями и стали оценивать их по достоинству.

Одна из причин, по которой японцы избегают квартир, где случилось происшествие – это отношение к смерти как к чему-то грязному и нечистому. В нашей компании есть специальная выездная бригада «Дзёбуцу SOS», которая занимается клинингом этих квартир. После уборки мы организуем в квартире синтоистскую церемонию освящения и буддийскую церемонию поминовения усопших душ. После проведения всех церемоний мы выдаём картире «Сертификат Дзёбуцу», символизирующий мир, покой и отсутствие паранормальных явлений. Мы с максимальным почтением относимся к погибшему в квартире человеку и стараемся устранить психологический барьер у потенциальных жильцов».

Ханахара планирует запустить новый проект – реновацию «роковой» недвижимости с целью ребрендинга под лозунгом «квартира, где случилось происшествие – это красиво, дёшево, выгодно».



Клининговая бригада «Дзёбуцу SOS» (фотография с сайта «Дзёбуцу»)

Борьба за справедливую оценку

До интервью мне казалось, что книги и фильм Мацубары способствуют популяризации «несчастливых» квартир, однако, по мнению Ханахары, это не совсем так.

«Благодаря творчеству Мацубары «роковые» квартиры оказались в центре внимания. Если раньше их просто игнорировали, то теперь стало ясно, что существует два лагеря – сторонники и противники».

Ханахара считает, что обществу следует изменить своё отношение к «несчастливым» квартирам.

«В Японии люди предпочитают новостройку, а «несчастливые» квартиры пользуются спросом у тех, кто сталкивается с проблемами при аренде – иностранцы и пожилые люди. Не должно быть такой категории – «объект, где произошёл несчастный случай». Каждую квартиру следует оценивать по объективным критериям, например, удалённость от станции и количество туалетов».

Привидения? Это хорошо!

Далее приведу несколько эпизодов из интервью с Мацубарой Таниси, автором бестселлера «Страшилки о несчастливых квартирах» и «комиком, живущем в несчастливых квартирах».

Всё началось с работы в программе ужасов «Не ходи туда. Китано Макото», по условиям участия в которой Мацубаре нужно было поселиться в «несчастливой» квартире.

–– Водятся ли привидения в «несчастливых» квартирах?

–– Думаю, да, и мне очень хочется, чтобы они там были. В последнее время много плохих новостей, и мы имеем доступ к любой информации. В этом потоке данных нет никакого смысла. Иногда мне кажется, что из нашей жизни исчез элемент предвкушения и неожиданности.



Мацубара Таниси (© Сайто Хаято)

–– Современая наука пока не сумела раскрыть загадку привидений. Однако они намного ближе к нам, чем НЛО, и встреча с привидениями – это личный опыт. Возможно, это ложь или галлюцинация, но есть люди, видевшие привидения на самом деле. Необъяснимые явления действительно существуют. Есть вероятность, что существуют и привидения. Наличие необъяснимых явлений в наше банальное время воодушевляет, даёт надежду.

Правдивый рассказчик

Передача о «несчастливых» квартирах оказалось популярной, а после того, как Мацубара выпустил свою первую книгу о происшествиях, которые выпали на его долю во время проживания в этих квартирах, он обрёл ещё большую известность. Однако его отношение к «несчастливым» квартирам не изменилось.

«Я не намерен привлекать внимание к этим квартирам или добиваться повышения их стоимости. Я просто рассказываю о том, что происходит в «несчастливых» квартирах. При этом я не хочу причинять беспокойство владельцам этих квартир».

Некоторые считают, что налёт оккультизма, который прослеживается в творчестве Мацубары, отрицательно сказывается на имидже «роковой» недвижимости.

«Владельцы квартиры стремятся избавить свою собственность от несчастливого имиджа, родственники усопшего просят не говорить о том, что здесь умер человек, квартиросъёмщики не хотят жить в квартире с привидениями, любители оккультизма приветствуют паранормальные явления. Каждый воспринимает эти квартиры по-своему».

Мацубара сохраняет нейтральную позицию.

«Я не становлюсь на сторону любителей оккультизма. Они хотят, чтобы во всех «несчастливых» квартирах происходили паранормальные явления, но я всегда объясняю, что в некоторых квартирах появляются привидения, а в других – ничего не происходит. Я не принимаю ничью сторону. Я просто хочу узнать, есть ли привидения в «несчастливых» квартирах, и что это такое – «несчастливая» квартира».

Обычная категория недвижимости

Мацубара объясняет повышение интереса к квартирам, где произошёл несчастный случай, следующим образом.

«Во-первых, это влиние Интернет-сайта «Осималэнд», посвящённого «несчастливым» квартирам. Во-вторых, в результате старения общества и сокращения численности населения квартиросъёмщиков стало меньше, и сейчас намного легче требовать раскрытия информации о том, что произошло в квартире».

Мацубара продолжает жить в «несчастливых» квартирах, чтобы на своём примере показать, что это не приводит к несчастным случаям, смерти при ужасных обстоятельствах или неудачам. Он признаёт, что заручиться пониманием окружающих удаётся далеко не всегда.

«Заселившись в «несчастливую» квартиру, я на собственном опыте ощутил, что значит быть её жильцом. Некоторые избегают приближаться ко мне просто потому, что я – «человек, живущий в этой квартире». Поэтому перед тем, как переехать в подобную квартиру, рекомендую убедиться в том, что родственники и друзья разделяют ваши убеждения».

Задав последний вопрос – «Каким вы видите будущее «несчастливых» квартир?», я получил неожиданный ответ.

–– Я хочу, чтобы они стали элементом повседневной жизни. Сейчас они оказались в центре внимания, но я хочу, чтобы эти квартиры избавились от устрашающего флёра и превратились в разновидность обычного жилого фонда. Дом, где вы живёте, тоже внезапно может стать «несчастливым».



Мацубара Таниси и второй том книги «Ужасная планировка» (© Сайто Хаято)

Думаю, что табуирование смерти обусловлено стремлением избежать страха смерти. Мы все умрём, поэтому надо не бежать от мыслей о смерти, а искать способ сделать свои последние минуты счастливыми. Если изменится образ мысли, изменится и отношение к «несчастливым» квартирам.

Будущее «роковой» недвижимости

В заключение я хочу подвести итоги интервью и обобщить причины повышения интереса к «несчастливым» квартирам.

Во-первых, это существование Интернет-сайта «Осималэнд», о котором упоминал Мацубара. Если ввести в Гугл ключевое слово «дзико буккэн» (事故物件), то этот сайт окажется на первом месте среди результатов поиска. Это очень известный сайт, я сам им пользовался. Во-вторых, это такие социальные факторы, как старение населения, проблема пустых домов и необходимость раскрытия информации о недвижимости. Книги и фильм Мацубары тоже способствовали повышению интереса к этому сегменту рынка недвижимости.



Интернет-сайт «Осималэнд» (избражение с сайта)

Ханахара указывает, что «несчастливые» квартиры оказались в центре внимания, но не стали популярными. Мацубара тоже отмечает, что люди их избегают, поэтому потребуется немало времени, чтобы они стали популярными.

Мои собеседники находятся на противоположных полюсах – один представляет риелторское агентство, второй – квартиросъёмщик. Первый стремится к ребрендингу «несчастливых» квартир, второй рассказывает о них с позиции жильца, описывая паранормальные явления. И оба единодушно желают, чтобы «несчастливые» квартиры стали частью повседневной жизни.

Я решил написать статью о «роковых» квартирах именно потому, что это необычное явление. Когда они превратятся в обычную категорию квартирного фонда, они перестанут быть героями статей. Именно к этому следует стремиться.

Фотография к заголовку © Pixta