Японцы и НЛО: легенда о красавице в загадочном корабле «уцуробунэ», прибитом к японским берегам в эпоху Эдо

В 3 году Кёва (1803) в провинции Хитати (сейчас – преф. Ибараки) к берегу прибило круглый корабль, из которого вышла прекрасная женщина в невиданных там одеждах и несла с собой коробку. Она говорила на незнакомом языке, а надписи в корабле были сделаны непонятными символами. Такова загадочная история о об «уцуробунэ из Хитати», упоминающаяся в различных документах эпохи Эдо. Таится ли за ней реальная история о выброшенном на берег корабле? Танака Кадзуо, заслуженный профессор Университета Гифу, много лет посвятил изучению этой легенды. Чем же привлекла его эта тема, весьма далёкая от его специальности – оптической информационной инженерии?

Стоят ли за тайной уцуробунэ реальные факты?

Профессор рассказывает: «Всё началось с инцидента Аум синрикё в 1995 году. Руководителями секты, известной пророчествами и “левитацией” её основателя Асахары Сёко, были видные представители естественнонаучной элиты. Это стало поводом начать читать лекции о научном подходе к “сверхъестественному”, и я стал подбирать самый разный материал – американскую информацию об НЛО, японские легенды. Тогда-то я и столкнулся с преданием об уцуробунэ. Оно возникло задолго до американских историй об НЛО, а изображения корабля в японских книгах эпохи Эдо удивительным образом напоминают “летающие тарелки”. Это меня заинтересовало».

Впервые об НЛО заговорили после «инцидента Арнольда», как его стали называть в СМИ, когда 24 июня 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд якобы видел «летающее блюдце». После этого сообщения о наблюдениях НЛО стали поступать со всего мира. Особенно известен «Розуэлльский инцидент», когда говорили, будто бы НЛО в июле 1947 года потерпело крушение возле города Розуэлл в штате Нью-Мексико. Однако, как говорит профессор Танака, ни обломков крушения, ни тел инопланетных существ найти так и не удалось, есть только неясные свидетельства очевидцев. Другие сообщения об НЛО в других частях света – такие же загадочные и не подкреплены реальными фактами. С другой стороны, легенда об уцуробунэ имеет под собой фактологическую основу – в том смысле, что её можно изучать по многим старым документам.

Место прибытия корабля, описанное ниндзя из клана Кага



Обложка исследования Танаки Кадзуо «Загадка уцуробунэ», опубликованного на английском языке. Иллюстрация из сборника «Рассказы из парка Тоэн» (Тоэн сёсэцу, 1825)

В период Эдо однотипные легенды об уцуробунэ бытовали в разных регионах страны. Объектом исследования профессора Танаки являются изображения, иллюстрирующие в старинных документах историю о красавице, прибывшей на берег провинции Хитати в странном корабле в 1803 году (день прибытия в разных документах указан по-разному).

Из наиболее ранних документов той эпохи особо следует отметить «Рассказы из парка Тоэн» (Тоэн сёсэцу, 1825) – сборник необычных слухов, которыми обменивались в кружке литераторов, который собрал Кёкутэй Бакин, автор знаменитой «Легенды о восьми псах-воинах клана Сатоми» (Нансо сатоми хаккэндэн), а также сборник «Сливовые лепестки» (Умэ-но тири, 1844), который составил Нагахаси Матадзиро. Есть также и «Разные записи из Осюку» (Осюку дзакки), «Записки Хирокаты» (Хироката дзуйхицу), «Сборник записей о скитании по волнам» (Хёрю кисю), в котором собраны истории о прибитых морем к японским берегам иностранных судах, о японцах, корабли которых море унесло в чужие страны и т. п.

Поначалу у профессора появилась гипотеза, что это отредактированная история о крушении российского китобойного судна, однако в официальных документах не находилось описаний случаев крушений, которые могли бы послужить основой для легенды. Кроме того, находились всё новые материалы, и он всё глубже погружался в эту тему. К настоящему времени обнаружилось уже 11 видов источников, связанных с легендой об уцуробунэ из провинции Хитати, и два из них натолкнули на более интересное предположение. Оба относятся к 1803 году, когда якобы и произошли события, описанные в легенде.













Один из источников – «Документ из Мито» (Мито бунсё), находящийся в собрании коллекционера старинных документов, живущего в г. Мито преф. Ибараки. Профессор Танака заметил сходство одежд, в которых изображена женщина на рисунке, с одеяниями божества Корэйсон в храме Сёфукудзи, связанном с шелководством, в г. Камису преф. Ибараки. В этой префектуре издавна бытует «Легенда о Золотой принцессе (Кондзики-химэ)», повествующая о зарождении шелководства, и в буддийских статуях Сёфукудзи заметны мотивы этой легенды. Предание гласит, что из страны Тэндзику (Индии) в провинцию Хитати море принесло круглый корабль, похожий на кокон шелкопряда, с Золотой принцессой, Кондзики-химэ. В благодарность супружеской паре, которая её приютила, она научила их шелководству, после чего вознеслась на небо. В найденных до сих пор 11 видах документов одежды, в которые одета изображённая женщина, отличаются, и только в «Документе из Мито» они сильно напоминают одеяние Кондзики-химэ. Профессор Танака предполагает возможность того, что в то время, когда появились слухи об уцуробунэ, который прибило к побережью Касиманада, связанные с Сёфукудзи люди решили использовать их для повышения популярности храма.

Другой важный источник – «Документ рода Бан» (Банкэ бунсё), который хранится у исследователя ниндзюцу и практика воинских искусств Каваками Дзинъити, унаследовавшего искусство ниндзюцу клана ниндзя Кога. В других документах место прибытия корабля указывается весьма неопределённо – «во владениях Огасавара Эттю-но ками», на побережье «Хараядори», но в этом указано конкретное существующее место – Хитатихара-Сярихама. На «карте Ино», которую сделал Ино Тадатака по измерениям 1801 года, на территории г. Камису нынешней префектуры Ибараки есть местность Хасаки-Сярихама. Профессор Танака говорит: «Другие документы противоречивы, в Касиманада не было владений Огасавара Эттю-но ками. Однако в “Документе рода Бан” имя Огасавара не упоминается, вместо этого названо реальное место. Каваками-сэнсэй предположил, что такую информацию семейство Бан (ниндзя Кога) собирали для сопровождения в регулярных поездках в Эдо правителей Овари, которым они служили. Если это так, то заведомо ложную информацию туда бы не включали, поэтому к этим сведениям следует относиться как к весьма достоверным».