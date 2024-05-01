Министры G7 договорились о поэтапном отказе от угольных электростанций

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Турин, Италия, 30 апреля (Jiji Press). Министры климата, энергетики и окружающей среды стран «Большой семёрки» на своей трёхдневной встрече в Турине в северной Италии в принципе договорились о поэтапном отказе от угольных электростанций к 2035 году.

В заявлении, принятом на встрече, члены «Большой семёрки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Евросоюз) впервые представили чёткие сроки упразднения таких электростанций.

Министры стран «Большой семерки», однако, оставили некоторую возможность для гибкости в отношении рассматриваемых сроков для Японии и Германии, которые зависят от таких источников энергии более чем на четверть своего внутреннего производства электроэнергии.

На прошлогодней встрече министров окружающей среды «Большой семёрки» в городе Саппоро на севере Японии участники не смогли решить, когда следует упразднить угольные электростанции, поскольку Токио хотел сохранить высокоэффективные тепловые станции для стабильного энергоснабжения.

По словам министра промышленности Сайто Кэна, на встрече в Турине Япония подчеркнула важность достижения целевых показателей по сокращению выбросов различными способами.

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