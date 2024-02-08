Япония и Ямайка договорились сотрудничать в борьбе с изменением климата

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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её ямайская коллега Камина Джонсон Смит договорились сотрудничать в борьбе с изменением климата и укреплять связи между своими странами.

После встречи в Токио министры подписали и обменялись документами о грантовой помощи на предоставление Ямайке морского исследовательского судна.

«Мы поможем (Ямайке) оценить последствия изменения климата и обеспечить устойчивое управление ресурсами и развитие рыболовства», – сказала Камикава.

Ямайка является ведущим членом Карибского сообщества (КАРИКОМ).

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