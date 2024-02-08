Япония и Ямайка договорились сотрудничать в борьбе с изменением климата
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её ямайская коллега Камина Джонсон Смит договорились сотрудничать в борьбе с изменением климата и укреплять связи между своими странами.
После встречи в Токио министры подписали и обменялись документами о грантовой помощи на предоставление Ямайке морского исследовательского судна.
«Мы поможем (Ямайке) оценить последствия изменения климата и обеспечить устойчивое управление ресурсами и развитие рыболовства», – сказала Камикава.
Ямайка является ведущим членом Карибского сообщества (КАРИКОМ).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония удостоилась малопочетной «награды» на переговорах по климату
- Япония и экономика климатического нейтралитета: инновации плюс электрификация дают в сумме чистый ноль
- Выбор Японии после заключения Климатического пакта Глазго: путь к декарбонизации
- Министерство окружающей среды Японии сообщает о рекордно низких показателях выбросов парниковых газов
- Япония на пути к возобновляемым источникам энергии
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Экологические проблемы Китая и возможности сотрудничества с Японией в деле охраны окружающей среды