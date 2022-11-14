Япония удостоилась малопочетной «награды» на переговорах по климату
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Токио, 10 ноября (Jiji Press) -- Международная неправительственная организация, занимающаяся вопросами охраны окружающей среды, присудила Японии награду «Ископаемое дня» во время климатического саммита ООН.
Во время 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), прошедшей 9 ноября в Шарм-эш-Шейхе в Египте, Международная сеть по вопросам изменения климата (CAN) присудила Японии малопочетную премию.
«Япония является крупнейшим государством, продолжающим активно финансировать нефтегазовые и угольные проекты в мире», - говорится в сообщении.
Еще одной причиной получения «награды» по информации группы является план Японии экспортировать угольные электростанции с использованием технологии смешанного сжигания аммиака. Группа назвала такой экспорт «ложным решением проблемы».
CAN также отметила отсутствие премьер-министра Японии Кисиды Фумио на саммите COP27, который завершился во вторник.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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