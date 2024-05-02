Премьер-министр Японии Кисида Фумио едет с визитами во Францию, Бразилию и Парагвай

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио отправился с туром по Франции, Бразилии и Парагваю, стремясь продемонстрировать стремление Токио развивать связи с развивающимися странами и странами с формирующейся рыночной экономикой на так называемом Глобальном Юге.

Кисида собирается выступить с программной речью на заседании совета министров Организации экономического сотрудничества и развития в Париже 2 мая, призывая к более тесным связям с Юго-Восточной Азией.

Он станет первым премьер-министром Японии, выступившим на министерском совете ОЭСР после Абэ Синдзо в 2014 году. В этом году исполняется 60 лет со дня присоединения Японии к ОЭСР.

«Я хочу дать понять, что Япония будет возглавлять усилия по построению и укреплению свободного и справедливого международного экономического порядка, основанного на верховенстве закона», – заявил Кисида журналистам в токийском аэропорту Ханэда перед своим отъездом.

2 мая в Париже Кисида также выступит с речью на мероприятии, посвящённом использованию генеративного искусственного интеллекта, и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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