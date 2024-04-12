Премьер-министр Кисида: Япония будет сотрудничать с США для поддержания международного порядка
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Вашингтон, 11 апреля (Jiji Press). Япония будет работать вместе с Соединёнными Штатами для поддержания международного порядка, заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио в своей речи в Конгрессе США.
«Свобода и демократия в настоящее время находятся под угрозой во всём мире», – заявил Кисида по-английски в своем выступлении на совместном заседании Конгресса США, упомянув шаги Китая и других стран, направленные на то, чтобы бросить вызов существующему мировому порядку.
От Соединённых Штатов, которые сыграли ключевую роль в поддержании международного порядка, «не следует ожидать, что они будут делать всё это самостоятельно и без посторонней помощи», сказал Кисида.
«Народ Японии вместе с вами, чтобы обеспечить выживание свободы», – продолжил он.
Кисида стал пятым премьер-министром Японии, выступившим с речью в Конгрессе США, и вторым, выступившим на совместном заседании Конгресса страны, причем оба раза впервые с тех пор, как покойный бывший премьер-министр Абэ Синдзо поднялся на трибуну Конгресса в 2015 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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