В рейтинге свободы прессы Япония опустилась на 70-е место

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Токио, 4 мая (Jiji Press). По данным международной журналистской организации «Репортёры без границ» (RSF), Япония в 2024 году опустилась с прошлого года на два пункта до 70-го места в мировом рейтинге свободы прессы 2024 года.

«Традиционные и деловые интересы, политическое давление и гендерное неравенство часто мешают журналистам полностью выполнять свою роль наблюдателя, – заявила эта организация с офисом в Париже. – В социальных сетях националистические группы также регулярно преследуют журналистов, которые критикуют правительство или освещают «непатриотичные» темы».

Среди семи крупнейших стран Япония заняла последнее место.

В рейтинге 180 стран и регионов Китай, занимавший в прошлом году второе от конца списка место, поднялся на 172-е место, а занимавшая последнее место Северная Корея – на 177-е.

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