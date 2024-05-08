Студенты Кембриджа знакомятся с традиционным японским искусством рассказывания повестей

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Лондон, 7 мая (Jiji Press). Студенты Кембриджского университета приняли участие в семинаре о понимании японской культуры через традиционные японские повествования ракуго и кодан, и могли испробовать собственные способы повествования.

На семинаре, состоявшемся на прошлой неделе, японские студенты и другие люди посмотрели произведения в исполнении рассказчиков из Японии. Некоторые из участников попробовали себя на сцене, стараясь вести себя по-разному в зависимости от изображаемого персонажа и использовать разную тональность рассказа.

Рассказчик ракуго Татэкава Синохару и рассказчица кодан Канда Ёко провели занятия для примерно 40 человек, в основном студентов от первого курса до выпускников, показав, как действовать и использовать ручные реквизиты, например, японский веер. Ракуго фокусируется на комических историях, тогда как рассказчики кодан в основном занимаются историческими темами.

После занятий студенты поднимались на сцену, установленную в зале для семинаров, и исполняли отрывки из рассказов.

Студентка-первокурсница Зази Чен сыграла сцену, в которой ребёнок выпрашивает что-то у родителей, из пьесы «Хацутэндзин» о новогоднем посещении святилища во время праздника.

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