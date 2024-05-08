TEPCO завершила первый этап сброса очищенной воды 2024 года

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Токио, 7 мая (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении первого этапа сброса тритийсодержащей очищенной воды с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» в море.

TEPCO планирует провести ещё шесть этапов сброса в 2024 финансовом году, который начался в прошлом месяце, с целью сбросить в общей сложности 54 600 тонн очищенной воды. Следующий этап ожидается уже в этом месяце.

Первый этап начался 19 апреля, но был приостановлен примерно на шесть с половиной часов 24 апреля после того, как силовой кабель, подключенный к разгрузочной установке, был по ошибке повреждён во время буровых работ в помещении.

Утечек очищенной воды не выявили, аномальных уровней трития в море на прилегающей территории не наблюдалось.

Компания начала сбрасывать очищенную воду в августе 2023 года. В прошлом финансовом году за четыре этапа было сброшено около 31 200 тонн воды.

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