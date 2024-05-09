Строительная компания считает маловероятным продление линии скоростных поездов синкансэн на Хоккайдо к 2030 финансовому году

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Продление линии сверхскоростного экспресса синкансэн до Саппоро, столицы самой северной префектуры Японии Хоккайдо, вряд ли состоится к концу 2030 финансового года, как планировалось, заявил разработчик проекта.

Японское агентство железнодорожного строительства, транспорта и технологий (JRTT) заявило, что уложиться в намеченный срок было сложно из-за проблем со строительством туннелей.

Ожидается, что расширение линии синкансэн на Хоккайдо будет отложено на несколько лет, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Консультативная группа министерства транспорта рассмотрит новую плановую дату.

«Технически сложно назвать конкретную цель для нового времени открытия, но произойдёт задержка на несколько лет», – заявил журналистам глава JRTT Фудзита Кодзо после сообщения министра транспорта Сайто Тэцуо о переносе дат.

По словам Фудзиты, Сайто попросил JRTT открыть расширенный участок как можно скорее, чтобы оправдать большие надежды местных жителей.

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