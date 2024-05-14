Бронирование разрешений на восхождение на гору Фудзи начнётся 20 мая

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Кофу, префектура Яманаси, 13 мая (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси в центральной Японии сообщила, что начнёт принимать онлайн заявки для восхождения на гору Фудзи со стороны Яманаси 20 мая.

Ежедневная квота бронирования установлена ​​в размере 3000 человек. Бронирование будет осуществляться в обмен на предоплату в размере 2000 йен за вход на человека, которая будет введена летом.

Плата будет взиматься с тех, кто проходит через вход на тропу Ёсида на стороне Яманаси, на пятой станции 3776-метровой горы Фудзи, самой высокой горы в стране.

Бронирование, которое не является обязательным, предназначено для уменьшения заторов на стойке регистрации на пятой станции.

Бронирование обеспечит проход через ворота пятой станции, куда сможет пройти 4000 человек в день во время сезона восхождений, который продлится с июля по начало сентября. Остаток в 1000 человек от этой квоты будет зарезервирован на день восхождения.

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