Бронирование разрешений на восхождение на гору Фудзи начнётся 20 мая
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Кофу, префектура Яманаси, 13 мая (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси в центральной Японии сообщила, что начнёт принимать онлайн заявки для восхождения на гору Фудзи со стороны Яманаси 20 мая.
Ежедневная квота бронирования установлена в размере 3000 человек. Бронирование будет осуществляться в обмен на предоплату в размере 2000 йен за вход на человека, которая будет введена летом.
Плата будет взиматься с тех, кто проходит через вход на тропу Ёсида на стороне Яманаси, на пятой станции 3776-метровой горы Фудзи, самой высокой горы в стране.
Бронирование, которое не является обязательным, предназначено для уменьшения заторов на стойке регистрации на пятой станции.
Бронирование обеспечит проход через ворота пятой станции, куда сможет пройти 4000 человек в день во время сезона восхождений, который продлится с июля по начало сентября. Остаток в 1000 человек от этой квоты будет зарезервирован на день восхождения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]