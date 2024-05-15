В Японии за январь-март 17 000 пожилых людей умерли у себя дома в одиночестве

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Токио, 14 мая (Jiji Press). Исследование, проведенное Национальным полицейским агентством Японии, показало, что за период с января по март по всей стране умерли дома 17 034 одиноких пожилых человека.

Простой подсчёт показывает, что число таких смертей в 2024 году составит около 68 000.

Агентство провело подобное исследование впервые, сейчас правительство обсуждает проблему одиночества и изоляции.

Исследование охватило 60 466 случаев смерти, с которыми полиция имела дело за первые три месяца 2024 года. Из них 21 716 – это люди, которые жили одни, в том числе покончившие с собой.

По возрастным группам на людей в возрасте 65 лет и старше приходилось почти 80 процентов из 21 716 случаев, в том числе 2080 человек в возрасте от 65 до 69 лет, 3204 человека в возрасте от 70 до 74 лет, 3480 человек в возрасте от 75 до 79 лет, 3348 человек в возрасте от 80 до 84 лет и 4922 человека в возрасте 85 лет и старше.

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