В заявлении АТЭС не упомянуты Россия и Ближний Восток

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Вашингтон, 18 мая (Jiji Press). Министры торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества завершили двухдневную встречу в Перу принятием совместного заявления впервые за три года.

В заявлении не содержится прямых упоминаний о военной агрессии России против Украины или ситуации на Ближнем Востоке, однако говорится, что мировая торговля «в последнее время сталкивается с сильными препятствиями», поскольку экономические и другие проблемы «нарушили судоходство, растянули торговые маршруты и увеличили расходы».

Раскол между западными членами форума АТЭС, включая Японию и США, и Россией углубился после начала вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, а министры торговли АТЭС так и не смогли принять совместное заявление.

На последней встрече, состоявшейся в южном перуанском городе Арекипа, министры торговли отдали приоритет подготовке совместного заявления, избегая при этом политически чувствительных вопросов.

На пресс-конференции 18 мая министр торговли и туризма Перу Элизабет Гальдо Марин, которая председательствовала на двухдневной встрече, высоко оценила принятие совместного заявления, заявив, что консенсус не всегда может быть достигнут.

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