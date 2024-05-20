Цель «Большой семёрки», создание безъядерного мира, становится всё более сложной задачей
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Токио, 19 мая (Jiji Press). Дорога к безъядерному миру становится всё более тернистой спустя год после того, как лидеры стран «Большой семёрки» приняли знаковый документ по ядерному разоружению.
19 мая 2023 года, в первый день трёхдневного саммита «Большой семёрки» в городе Хиросима на западе Японии, лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза приняли Хиросимское видение ядерного разоружения, которое подтвердило свою «приверженность конечной цели – миру без ядерного оружия».
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, принимавший саммит, продолжает призывать к реализации этой концепции. Но тенденция к ядерному разоружению не наметилась, отчасти потому, что Россия пригрозила применить ядерное оружие в своей военной агрессии против Украины.
«Хиросимская перспектива» была опубликована после того, как лидеры «Большой семёрки», включая президента США Джо Байдена, посетили Мемориальный музей мира в Хиросиме в первый день саммита. Хиросима, политическая вотчина Кисиды, была разрушена атомной бомбой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Кисида говорит, что создание мира без ядерного оружия – дело его жизни.
В «Хиросимской перспективе» также говорится: «Мы подтверждаем нашу позицию о том, что угрозы со стороны России применения ядерного оружия, не говоря уже о любом использовании ядерного оружия Россией, в контексте её агрессии против Украины недопустимы».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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