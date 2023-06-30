Мемориальный парк мира в Хиросиме и Национальный мемориал Пёрл-Харбор договорились о побратимских отношениях
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми и посол США в Японии Рам Эмануэль подписали соглашение о побратимских отношениях между Мемориальным парком мира в Хиросиме на западе Японии и Национальным мемориалом Пёрл-Харбор в американском штате Гавайи.
Два парка поделятся документами, необходимыми для реставрации исторических зданий и ландшафтов, опытом управления туризмом, а также проведут обменные проекты.
Парк Хиросимы призван передать будущим поколениям трагедию американской атомной бомбардировки японского города в 1945 году, а мемориал в Пёрл-Харборе рассказывает о жертвах нападения японцев на Пёрл-Харбор в 1941 году.
Подписание соглашения состоялось в посольстве США в Токио.
Эти два парка – это «места, которые символизируют начало и конец войны», – сказал Мацуи, добавив, что теперь народы обеих стран разделяют стремление к миру.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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