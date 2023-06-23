Парк мира в Хиросиме и Пёрл-Харбор вступят в побратимские отношения
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Хиросима, 22 июня (Jiji Press). Мемориальный парк мира в Хиросиме на западе Японии и Национальный мемориал Пёрл-Харбор в американском штате Гавайи заключат соглашение о парках-побратимах, как сообщили городские власти Хиросимы.
Подписание соглашения между двумя парками, созданными для передачи истории Второй мировой войны, запланировано на 29 июня в посольстве США в Токио.
По данным городских властей, перед саммитом «Большой семёрки» в Хиросиме в мае американская сторона высказала японской стороне идею установления родственных отношений между двумя парками.
Что касается Гавайского парка, который хранит память о нападении ныне несуществующего Императорского флота Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, то американская сторона заявляет, что цель парка – способствовать миру и взаимопониманию между сторонами войны в Тихом океане как части Второй мировой войны, и что два парка имеют общую цель.
Хиросима, разрушенная атомной бомбардировкой США в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года, решила заключить договор в качестве шага к реализации Хиросимского видения ядерного разоружения, о котором было объявлено на саммите «Большой семёрки».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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