Россия наложила вето на резолюцию ООН о нераспространении ядерного оружия в космосе

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Нью-Йорк, 24 апреля (Jiji Press). Россия наложила вето на совместно представленную Японией и Соединёнными Штатами резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на предотвращение размещения государствами-членами ООН ядерного оружия в космическом пространстве.

За резолюцию проголосовали тринадцать из 15 стран-членов Совета Безопасности, а Китай воздержался.

По сообщениям американских СМИ, Россия разрабатывает ядерное оружие для атаки спутников. Россия отвергла эти обвинения, но блокирование принятия резолюции вызывает серьёзные сомнения, заявил высокопоставленный представитель правительства США.

Резолюция подтвердила бы обязательство Договора по космосу, вступившего в силу в 1967 году, не размещать ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения в космическом пространстве. В его проекте также содержится призыв к запрету разработки ядерного оружия, предназначенного для размещения на орбите вокруг Земли.

Договор ратифицировали более 100 стран, включая пять постоянных членов Совета Безопасности США, Великобританию, Францию, Китай и Россию.

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