Япония ожидает углубления дружеских отношений с Тайванем при новом правительстве
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Токио, 20 мая (Jiji Press). Главный представитель японского правительства поздравил нового лидера Тайваня Лая Циндэ с инаугурацией на пост президента и выразил надежду, что японско-тайваньская дружба будет углубляться и дальше.
Тайвань является «чрезвычайно важным партнёром и другом» Японии, поскольку самоуправляющийся остров и Япония разделяют основные ценности, имеют тесные экономические связи и обмен кадрами, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Хаяси подчеркнул, что Япония надеется на дальнейшее развитие сотрудничества и обменов с Тайванем.
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