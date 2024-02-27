Президент и вице-президент Тайваня посетили мероприятие по случаю дня рождения императора Японии

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Тайбэй, 26 февраля (Jiji Press). Президент Тайваня Цай Инь-вэнь и вице-президент Лай Чинг-тэ, избранный президент, посетили в Тайбэе мероприятие, посвящённое дню рождения японского императора Нарухито, который отмечали 23 февраля.

Это празднование является ежегодным мероприятием, проводимым тайбэйским офисом Ассоциации японо-тайваньского обмена, фактическим посольством Японии на Тайване.

По данным тайбэйского офиса, присутствие Цай и Лай стало первым случаем, когда действующий президент или вице-президент Тайваня присутствовал на мероприятии по случаю дня рождения императора на Тайване с тех пор, как оно было возобновлено в 2003 году.

В своей речи во время празднования 26 февраля Цай выразила благодарность за общее признание важности мира и стабильности в Тайваньском проливе, подтверждённое Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей на таких мероприятиях, как переговоры министров иностранных дел.

По её словам, Тайвань надеется на сотрудничество со странами со схожими идеалами и на совместную работу по защите стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

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