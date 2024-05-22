Вид на гору Фудзи в японском городе закрыли экраном из-за чрезмерного наплыва туристов

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Фудзикавагутико, префектура Яманаси, 21 мая (Jiji Press). В популярном месте фотосъёмки в городе Фудзикавагутико, префектура Яманаси, был установлен огромный непрозрачный экран, чтобы закрыть вид на гору Фудзи из-за чрезмерного наплыва туристов.

Около 8 часов утра городские власти начали работу по установке чёрной сетки высотой 2,5 метра и длиной 20 метров на участке тротуара перед стоматологической клиникой напротив круглосуточного магазина под пристальным вниманием японских и иностранных репортёров. Установка была завершена через три часа.

Популярность места для фотографий, где за круглосуточным магазином Lawson виднеется самая красивая и высокая гора Японии, началась пару лет назад.

Непрозрачный экран был создан как «последнее средство» для предотвращения асоциального поведения туристов, которые стекались сюда, на что жаловались местные жители, в том числе им мешало перекрытие дорог, разбрасывание мусора, курение и переход дороги в неположенном месте, сообщил представитель городской власти.

Хотя 21 мая гора Фудзи была скрыта облачностью, некоторые туристы всё ещё были там.

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