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Токио, 23 мая (Jiji Press). Японская ассоциация автопроизводителей сообщила, что с этого года Japan Mobility Show будет проводиться ежегодно.

Выставка, на которой автопроизводители демонстрируют новейшие автомобили и автомобильные технологии, до сих пор проводилась раз в два года.

В этом году мероприятие пройдёт с 15 по 18 октября в конференц-центре Makuhari Messe в городе Тиба, к востоку от Токио.

На этот раз ассоциация планирует пропагандировать роль мероприятия в укреплении межотраслевого сотрудничества. Запланировано участие 150 начинающих компаний и 50 уже существующих предприятий.

Japan Mobility Show 2024 пройдёт совместно с выставкой CEATEC, посвящённой цифровым технологиям, разрабатываемым компаниями в области электроники и информационных технологий.

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