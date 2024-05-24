Кисида обещает подготовить 100 000 сотрудников ИТ вместе с АСЕАН

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о цели подготовить 100 000 сотрудников с передовыми навыками в сфере информационных технологий в течение следующих пяти лет в сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Человеческие ресурсы являются основой усилий по цифровой трансформации, сказал Кисида в своем выступлении на токийской встрече по азиатской политике и экономике.

Он также сообщил, что в августе в Джакарте, Индонезия, состоится министерская конференция Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов парниковых газов – организации сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в области декарбонизации под руководством Японии.

На трёхстороннем саммите Японии, Китая и Южной Кореи, запланированном на 27 мая, Кисида продемонстрировал стремление распространить преимущества трёхстороннего сотрудничества на другие страны и регионы.

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