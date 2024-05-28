Церемония восстановления главной структуры замка Сюри прошла на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 27 мая (Jiji Press). Состоялась церемония, посвящённая завершению строительства каркаса главного зала замка Сюри в рамках работ по реставрации разрушенного пожаром замка в префектуре Окинава, на самом юге Японии.

На церемонии установки коньковой балки присутствовало около 80 человек.

Плотники и другие люди в традиционных одеждах провели ритуал в честь установки коньковой балки на крыше здания, воспевая молитвы об успешном завершении и вечной безопасности здания.

«Я очень рад, что достиг этой вехи, – сказал Кондо Кацуаки, главный плотник строительной компании, проводящей реставрационные работы. – На стройку приходит много посетителей, и я чувствую их ожидания. Это отрезвляющая ситуация».

Знаменитый замок в столице Окинавы, городе Наха, находится на реставрации после того, как пожар в октябре 2019 года уничтожил девять построек, включая главный павильон.

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