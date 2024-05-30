Префектура Сидзуока откроет систему регистрации для восхождений на гору Фудзи в июне
НовостиОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сидзуока, 29 мая (Jiji Press). Власти префектуры Сидзуока в центральной Японии сообщили, что 10 июня откроют систему онлайн-регистрации для восхождения на гору Фудзи.
Использование системы регистрации не будет обязательным, но регистрация потребует просмотра видео о правилах скалолазания и этикете.
Гора Фудзи находится между Сидзуокой и соседней префектурой Яманаси. Поскольку администрация префектуры Яманаси решила ввести плату в размере 2000 йен для тех, кто поднимается на гору по маршруту Ёсида в префектуре, а также установила ежедневный лимит в 4000 человек, есть опасения, что альпинисты могут переместиться на сторону преф. Сидзуока, где есть маршруты Фудзиномия, Готэмба и Субасири.
Поэтому администрация Сидзуоки надеется, что альпинисты после просмотра видео будут полностью соблюдать этикет. Она также рассматривает возможность принятия постановления о взимании платы с альпинистов в следующем финансовом году или позже.
В онлайн-системе альпинисты могут зарегистрировать свои имена, расписание и горные хижины, где они планируют остановиться. После просмотра видео они получат электронное письмо с QR-кодом. На пятой станции каждого маршрута будут установлены контрольно-пропускные пункты, где альпинисты смогут предъявить QR-код и получить браслеты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]