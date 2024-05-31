Японские колледжи используют ИИ для создания новых узоров для кимоно

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Университеты Бункё Гакуин и Университет Мусасино сообщили, что они создали новый дизайн в жанре эдо комон, мелко детализированных узоров, нанесённых на кимоно, с использованием технологии, связанной с генеративным искусственным интеллектом.

Два японских университета стремятся использовать искусственный интеллект для оживления традиционной индустрии, поскольку число художников, предлагающих новые дизайнерские идеи, резко сократилось из-за отсутствия преемников.

Оба университета изучили особенности эдо комон, которые были популярны в прошлом, и проанализировали процессы проектирования. Они разработали способ автоматического размещения узоров с использованием технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Для проекта была использована тема японских сладостей, предложенная ученицей. Университеты продолжат развивать эту концепцию, чтобы также создавать мотивы и цветовые схемы с использованием искусственного интеллекта.

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