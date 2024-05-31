Железнодорожные компании JR Tokai и Tokyu представят люксовый поезд в Сидзуоке
НовостиЭкономика Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сидзуока, 30 мая (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai), и Tokyu Corp. сообщили, что с ноября по декабрь они пустят роскошный туристический поезд в центральной префектуре Сидзуока.
Пассажиры поезда из восьми вагонов Royal Express смогут полюбоваться великолепным видом на гору Фудзи и озеро Хамана, а также блюдами французской и японской кухни, приготовленными из продуктов местного производства.
Стоимость пакетного тура начинается от 750 000 йен, и на каждый из шести рейсов в течение двух месяцев будет принято до 30 пассажиров. Начиная с 31 мая будут приниматься как онлайн-заявки, так и заявки по почте, а билеты будут продаваться посредством лотереи.
Два японских железнодорожных оператора посредством этой услуги стремятся способствовать возрождению региона.
На пресс-конференции президент JR Tokai Нива Сюнсукэ заявил, что компания стремится продемонстрировать привлекательность Сидзуоки как можно большему количеству людей. Президент Tokyu Corp. Хориэ Масахиро выразил надежду, что компания внесёт свой вклад в оживление региона Сидзуока.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Фото] Произведения искусства — дизайнерские поезда Кюсю
- Путешествие по Киото: Живописные железные дороги Рандэн, Эйдзан и Сагано
- Линия синкансэн Хокурику: маршруты, поезда, типы мест и цены за проезд
- Синкансэн: японские сверхскоростные поезда
- Скоростные поезда Токайдо-синкансэн: безопасность, надёжность и скорость