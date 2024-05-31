Железнодорожные компании JR Tokai и Tokyu представят люксовый поезд в Сидзуоке

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Сидзуока, 30 мая (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai), и Tokyu Corp. сообщили, что с ноября по декабрь они пустят роскошный туристический поезд в центральной префектуре Сидзуока.

Пассажиры поезда из восьми вагонов Royal Express смогут полюбоваться великолепным видом на гору Фудзи и озеро Хамана, а также блюдами французской и японской кухни, приготовленными из продуктов местного производства.

Стоимость пакетного тура начинается от 750 000 йен, и на каждый из шести рейсов в течение двух месяцев будет принято до 30 пассажиров. Начиная с 31 мая будут приниматься как онлайн-заявки, так и заявки по почте, а билеты будут продаваться посредством лотереи.

Два японских железнодорожных оператора посредством этой услуги стремятся способствовать возрождению региона.

На пресс-конференции президент JR Tokai Нива Сюнсукэ заявил, что компания стремится продемонстрировать привлекательность Сидзуоки как можно большему количеству людей. Президент Tokyu Corp. Хориэ Масахиро выразил надежду, что компания внесёт свой вклад в оживление региона Сидзуока.

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