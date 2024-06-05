В Японии разработают стратегию международных правил интеллектуальной собственности

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что весной 2025 года оно разработает комплексную стратегию, которая поможет стране играть более важную роль в разработке международных правил интеллектуальной собственности.

Этот план является частью правительственной программы продвижения интеллектуальной собственности на 2024 финансовый год, которая началась в апреле прошлого года.

«В областях, которые становятся всё более важными, таких как экономическая безопасность и окружающая среда, мы будем стратегически предпринимать усилия по установлению международных правил посредством сотрудничества между промышленностью, научными кругами и правительством, развивать человеческие ресурсы для поддержки этих усилий и укреплять организации поддержки», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на заседании правительства.

В программе развития интеллектуальной собственности правительство также заявило, что увеличит экономический эффект от зарубежных операций, в основном в отраслях, связанных с аниме и играми, с нынешних примерно 19 триллионов йен до 30 триллионов йен к 2028 году и до 50 триллионов йен к 2033 году.

Правительство заявило, что для достижения этой цели оно будет способствовать привлечению в Японию иностранных гостей и расширению экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.

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