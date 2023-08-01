Японский суд признал товарный знак Guzzilla недействительным

Новости

Токио, 31 июля (Jiji Press). Верховный суд по интеллектуальной собственности оставил в силе решение Японского патентного ведомства о признании недействительной регистрации товарного знака Guzzilla японской компанией из-за сходства с английским названием популярного киномонстра Годзиллы.

Суд в Токио поддержал петицию кинопрокатчика Toho Co., которому принадлежит торговая марка Godzilla, против регистрации.

Taguchi Industrial Co., производитель навесного оборудования для строительной техники, базирующийся в городе Окаяма на западе страны, зарегистрировал торговую марку Guzzilla в 2012 году. Он продает резаки для сноса зданий серии Guzzilla.

В 2019 году патентное ведомство признало регистрацию недействительной. Однако позже Taguchi Industrial зарегистрировала новую торговую марку Guzzilla в другой области, заявив, что этот термин представляет собой комбинацию слов, включающую guzzle, «есть с жадностью, пожирать».

В 2022 году патентное бюро признало и эту регистрацию недействительной, заявив, что такое название может привлекать клиентов за счёт образа Годзиллы, разрушающего города и здания.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме