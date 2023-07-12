Верховный суд Японии признал ограничения на использование туалета трансгендерами несправедливыми

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Ограничение использования туалетов трансгендерами на рабочем месте несправедливо, заявил Верховный суд Японии в своём первом решении о правах сексуальных меньшинств на рабочем месте.

Иск был подан сотрудницей отраслевого министерства, которая зарегистрирована как мужчина в системе семейного реестра, но живёт как женщина из-за расстройства половой идентичности. Трансгендерная женщина потребовала, чтобы правительство сняло ограничение на использование туалетов в здании министерства.

Пять судей Третьей коллегии, в том числе председательствующий судья Имасаки Юкихико, единогласно решили, что это ограничение выходит за рамки дискреционных полномочий министерства и поэтому является незаконным. Решение стало окончательным.

В прошлом месяце Япония ввела в действие закон, направленный на содействие пониманию сексуальных меньшинств, включая ЛГБТ. Однако нет установленных государством руководящих принципов применения закона.

Ожидается, что это решение повлияет на то, как компании и другие работодатели будут решать вопрос защиты прав сексуальных меньшинств на рабочем месте.

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