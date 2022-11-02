В Токио начинает действовать созданная для сексуальных меньшинств система партнёрства
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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Столичная администрация Токио запустила систему деклараций о партнёрстве для официального признания пар сексуальных меньшинств.
Таким парам будет разрешено подавать заявление на получение государственного жилья после получения справок онлайн. Столичная администрация будет призывать соответствующие организации относиться к таким парам как к семьям в различных случаях, включая посещения больниц и заявки на аренду жилья.
Подобные системы уже внедрены более чем в 200 муниципалитетах Японии. Токио стал 10-й префектурой, внедрившей эту систему.
Система в Токио помимо жителей охватывает и тех, кто ездит на работу в компании или школы в японской столице. К утру 31 октября заявки подали 166 пар.
Ямамото Соёка, представляющая общественную группу, стремившуюся к созданию системы, получила сертификат 1 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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