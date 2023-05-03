Пора запретить дискриминацию ЛГБТК+ в Японии

Возмущение дискриминационными высказываниями старшего помощника премьер-министра подстегнуло усилия по принятию первого в Японии национального закона, способствующего социальной интеграции сексуальных меньшинств. Но у многих ЛГБТК+ активистов есть глубокие сомнения по поводу содержания законопроекта, который в настоящее время находится на рассмотрении правящей партии.

Последствия дискриминационных высказываний

В феврале этого года Араи Масаёси, исполнительный секретарь премьер-министра Кисиды Фумио, вызвал бурю возмущения своими неофициальными замечаниями о позиции правительства в отношении однополых союзов и других прав ЛГБТК+. Во время интервью «не для записи» в офисе премьер-министра 3 февраля Араи сказал журналистам: «Мне не нравится даже видеть [сексуальные меньшинства]», и заявил, что он «не хотел бы жить по соседству» с однополой парой. Гарантии равных прав однополым парам «оказали бы серьёзное негативное влияние на общество», сказал он. «Все сотрудники против этого».

Вскоре после того, как эти высказывания просочились в сеть, Кисида тут же уволил Араи, но его действия критиковали как «отбрасывание ящерицей хвоста», то есть показательную меру для успокоение возмущённой общественности. ЛГБТК+ активисты и сторонники потребовали более решительных действий, напоминая, что Япония, как страна «Большой семёрки», не выполняет свои обязательства. В конце концов, из-за комментариев помощника возобновились дебаты вокруг законопроекта о «содействии общественному пониманию разнообразия сексуальной ориентации и идентичности», который был отложен в долгий ящик с 2021 года. Однако ЛГБТК+ сообщество отнюдь не едино в поддержке «законопроекта о содействии пониманию ЛГБТ».

Давайте рассмотрим правовое и социальное положение сексуальных меньшинств в Японии, и проанализируем недостатки законопроекта, который в настоящее время находится на рассмотрении правящей Либерально-демократической партии. Сравнивая прогресс Японии в законодательном закреплении прав ЛГБТК+ с другими странами «Большой семёрки», мы определим, что должно сделать японское правительство в качестве председателя «Большой семёрки» в этом году, чтобы оправдать ожидания международного сообщества.

Проблемы и фрагментарный прогресс

Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства в Японии, хорошо задокументированы. Опрос, проведённый некоммерческой группой ReBit в 2022 году, показал, что 48,1% ЛГБТК+ подростков за предыдущий год размышляли о самоубийстве, а целых 14,0% активно пытались это сделать — это примерно в четыре раза выше среднего значения для этой возрастной группы. В правительственном отчёте о разнообразии на рабочем месте за 2019 год говорится, что всего 8,6% лесбиянок, 5,9% геев, 7,3% бисексуалов и 15,3% трансгендеров открылись» по крайней мере одному коллеге. Исследование также показало, что от 60% до 70% представителей ЛГБТК+ не открылись никому за пределами рабочего места. Это убедительное свидетельство страха дискриминации и преследований, который заставляет стольких людей в Японии скрывать свою истинную сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

В ответ на эту ситуацию примерно 60 муниципальных органов власти Японии приняли постановления, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и более 200 внедрили системы «партнёрства», выдавая однополым парам сертификаты, которые облегчают получение определённых прав и льгот. В то же время всё большее число японских компаний начали предоставлять равные льготы и права однополым парам.

Меняется и общественное отношение к однополым союзам. В общенациональном опросе общественного мнения 2019 года, который провёл Кавагути Кадзуя из Университета Хиросимы Сюдо, 87,7% респондентов поддержали принятие законов и постановлений, запрещающих дискриминационное поведение в отношении сексуальных меньшинств или издевательства над ними.

Тем не менее, Япония до сих пор не приняла ни одного государственного закона, запрещающего дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Содействие принятию такого закона является основной целью Японского альянса за законодательство в области ЛГБТ, J-ALL, зонтичной организации, созданной в 2015 году. В сотрудничестве с внепартийной парламентской группой, занимающейся проблемами ЛГБТК+, именуемой ниже «Фракция ЛГБТ», J-ALL добилась от правительства выделения средств на решение проблем, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства. По просьбе партийных и правительственных политиков мы предоставили экспертные заключения и работали над тем, чтобы проблемы ЛГБТК+ сообщества были услышаны на правительственном уровне.

В 2018 году, во многом благодаря этим усилиям, правительство Токио приняло постановление, направленное на реализацию Принципа уважения прав человека, изложенного в Олимпийской хартии, который запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Кроме того, в 2019 году, в рамках пересмотра Закона о комплексных мерах по охране труда, был принят так называемый Закон о предупреждении харассмента на рабочем месте, который обязывает компании «предотвращать преследования, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, и так называемый аутинг, принуждение к демонстрации сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

«Понимания» недостаточно

В 2021 году Фракция ЛГБТ подготовила законопроект о создании постоянной правительственной программы и административного аппарата для «содействия общественному пониманию разнообразия в сексуальной ориентации и гендерной идентичности». К сожалению, этот «законопроект о содействии пониманию ЛГБТ» не содержит положений, запрещающих дискриминационное обращение с сексуальными меньшинствами, за что J-ALL выступала с момента своего создания.

Это прискорбный недостаток. При нынешнем положении дел работодатель может уволить сотрудницу просто за то, что она лесбиянка (это пример из реальной жизни), и обжаловать увольнение очень сложно. Более того, как только закон о «содействии пониманию» будет принят на государственном уровне, будущие местные постановления, скорее всего, будут направлены на достижение той же цели, а не на запрещение дискриминации в отношении сексуальных меньшинств. Короче говоря, рассматриваемое в настоящее время законодательство может иметь парадоксальный эффект замедления прогресса местных органов власти и бизнеса в области прав ЛГБТК+.

В 2021 году оппозиция консерваторов из ЛДП помешала правительству внести законопроект в парламент, и с тех пор он остаётся в подвешенном состоянии. Но в феврале, после комментариев Араи, Кисида приказал ЛДП рассмотреть законопроект и представить его на обсуждение в ходе текущей парламентской сессии. Ещё раз, целесообразность принятия беззубого законодательства, которое так мало сделало бы для решения реальных проблем, с которыми сталкиваются представители ЛГБТК+ в Японии сомнительна.

Значение коммюнике лидеров саммита G7 в Эльмау

Среди промышленно развитых стран мира Япония выделяется своей неспособностью создать правовую основу для интеграции и равенства ЛГБТК+. Более чем в 80 странах мира действуют законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, включая все страны «Большой семёрки», кроме Японии. Во многих международных рейтингах Японии занимает нижние строчки, когда измеряются законодательная инклюзивность и равноправие. В отчёте о ЛГБТК+ инклюзии за 2020 год Организация экономического сотрудничества и развития поставила Японию на 34-е место из 35 стран ОЭСР по уровню правовой защиты и гарантий.

Кроме того, согласно действующему японскому законодательству (Закон об особых случаях рассмотрения гендерного статуса лиц с расстройством гендерной идентичности), одно из пяти условий для юридического признания пола требует, чтобы взрослые не имели репродуктивных органов вообще или чтобы их репродуктивные органы были необратимо дисфункциональны. Это требование подверглось резкой внутренней и международной критике как нарушение прав человека.

Коммюнике лидеров «Большой семёрки», подписанное 28 июня 2022 года в Эльмау, Германия, содержит в разделе «Гендерное равенство» следующие заявления:

«Мы подтверждаем наши обязательства по последовательному достижению равенства между женщинами, мужчинами, трансгендерными и небинарными людьми, стремясь к тому, чтобы каждый человек, независимо от гендерной идентичности, гендерного выражения или сексуальной ориентации, имел одинаковые возможности и был защищён от дискриминации и насилия».

«Мы подтверждаем наше стремление к обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья и прав всех людей и подчёркиваем важность доступа к экстренной помощи в области сексуального и репродуктивного здоровья во время гуманитарных кризисов. Мы признаем важную и преобразующую роль сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека в обеспечении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин и девочек, а также в поддержке разнообразия, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность».

Значение этих заявлений трудно переоценить. В коммюнике лидеров «Большой семёрки» 2021 года (принятом на саммите в Корнуолле) говорилось лишь о том, что «гендерное равенство пересекается с другими характеристиками, и наши действия должны осознанно учитывать эти пересечения, включая... насилие и дискриминацию в отношении ЛГБТ+ групп населения». Теперь коммюнике Эльмау недвусмысленно призывает каждую страну защищать сексуальные меньшинства, включая трансгендеров и небинарных людей, от дискриминации и насилия. Подписав эти обязательства в качестве участника саммита «Большой семёрки» в Эльмау, премьер-министр Кисида несёт международную ответственность за их выполнение. Кисида, очевидно, надеется, что «законопроект о поощрении понимания ЛГБТ» создаст видимость выполнения этих обязательств, несмотря на отсутствие в нём антидискриминационных положений. Это крайне маловероятно, особенно после того, как стало известно, что высокопоставленный чиновник офиса Кисиды выражал взгляды, противоположные принципам, которые были приняты в Эльмау.

На кону престиж Японии

Я пишу это в Австралии, во время визита на Всемирный Прайд 2023 года в Сиднее и конференцию по правам ЛГБТК+. Я разговаривала о японском «законопроекте о поощрении понимания ЛГБТ» с активистами, правительственными чиновниками и представителями ООН со всего мира, и почти все реагировали с изумлением и возмущением. В конце концов, в международном сообществе считается само собой разумеющимся, что антидискриминационное законодательство является основной предпосылкой для равенства и интеграции ЛГБТК+.

Дискриминационные высказывания Араи и затянувшаяся неспособность Японии принять осмысленное законодательство о правах ЛГБТК+ послужили ярким напоминанием об отставании Японии, когда дело доходит до защиты сексуальных меньшинств. Эта ситуация также заставила многих усомниться в том, справится ли Япония со своими обязанностями председателя G7 в 2023 году. Чтобы развеять эти сомнения, Япония должна незамедлительно принять антидискриминационное законодательство в качестве предварительного условия для защиты сексуальных меньшинств от дискриминации, насилия и других нарушений прав человека, с которыми они сталкиваются ежедневно.

В связи с приближением майского саммита «Большой семёрки» в Хиросиме японское правительство находится под пристальным вниманием защитников прав человека внутри страны и за рубежом. Как оно отреагирует?

Фотография к заголовку: Токийский прайд в парке Ёёги, состоявшийся 24 апреля 2022 года после двухлетнего перерыва (© Jiji)

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