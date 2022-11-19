Система партнёрства для сексуальных меньшинств в Японии: приняли 239 местных органов власти, сертификаты уже получили более 3400 пар

Система партнёрства для сексуальных меньшинств в Японии: приняли 239 местных органов власти, сертификаты уже получили более 3400 парПолитика Общество
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Согласно совместному опросу, проведенному властями токийского района Сибуя и НКО Nijiiro Diversity, к 11 октября 2022 года систему партнёрства ввели 239 местных органов власти, и к 30 сентября «партнёрские сертификаты» получило 3456 пар.
В Японии впервые ввели систему партнёрства токийские районы Сибуя и Сэтагая в 2015 году. Однополые пары, ведущие хозяйство совместно, были признаны состоящими в «отношениях, эквивалентных браку», и им выдаются сертификаты. Получив такое свидетельство, они смогут получать те же административные услуги, что и члены семьи – например, подавать заявление на получение жилья.
После этого количество органов местного самоуправления, внедривших такую систему, составило 38 в 2020 году, 73 в 2021 году и, как ожидается, более 100 примет её в 2022 году. С введением этой системы в Токио, население которого составляет 13 миллионов человек, уровень охвата населения системой партнёрства превысил 60% от населения всей страны.
Согласно опросу компаний, проведенному в 2019 финансовом году Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, 10,9% компаний прилагают усилия, чтобы учитывать запросы сексуальных меньшинств и реагировать на них. Более 40% крупных компаний, где работает 1000 и более сотрудников, внедрили соответствующие меры, тогда как более мелкие компании пока отстают – такие меры ввели 10% компании с 100-999 сотрудниками и 3,8% компаний с 99 и менее сотрудниками.
Фотография к заголовку: Мэрия в городе Хюга, префектура Миядзаки, подсвечена в цвета радуги в честь ввода системы партнёрства.) (Jiji Press)
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