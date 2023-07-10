Даже через год после убийства Абэ пока неясны перспективы суда над подозреваемым
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Нара, 8 июля (Jiji Press). Исполнился год с момента убийства бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, но до сих пор нет никаких надежд на начало суда над подозреваемым.
Подозреваемый, 42-летний Ямагами Тэцуя, был обвинён в убийстве и других преступлениях, но суд над ним вряд ли начнётся в этом году, считают наблюдатели.
Обвинительное заключение и другие источники утверждают, что Ямагами убил Абэ, дважды выстрелив в него из самодельного оружия с близкого расстояния на улице возле станции Ямато-Сайдайдзи компании Kintetsu Railway Co. В городе Нара 8 июля 2022 года.
Абэ, чьё пребывание на посту премьер-министра в течение восьми лет и восьми месяцев было самым продолжительным в истории конституционного правительства Японии, произносил предвыборную речь перед выборами в Палату советников.
Предполагается, что с 20 декабря 2020 года подозреваемый изготовил шесть самодельных пистолетов в своём доме в Наре без разрешения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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