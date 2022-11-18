Психиатрическое освидетельствование стрелявшего в бывшего премьера Абэ Синдзо продлено до февраля
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Нара, 17 ноября (Jiji Press). Психиатрическая экспертиза человека, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, продлена до 6 февраля следующего года, заявили прокуроры.
Оценка началась 25 июля, чтобы определить, способен ли 42-летний подозреваемый Ямагами Тэцуя нести уголовную ответственность, что может стать ключевым вопросом в суде, если ему будет предъявлено обвинение. Период оценки должен был истечь 29 ноября.
Ямагами подозревается в стрельбе по Абэ, когда бывший премьер-министр выступал с предвыборной речью в городе Нара на западе Японии 8 июля.
Он признал обвинения во время допроса в полиции, заявив, что у него осталась обида на религиозную группу, известную как Церковь Объединения, с которой, как он думал, был связан Абэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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