Подозреваемому в стрельбе по Абэ предъявили дополнительные обвинения

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Нара (Jiji Press) -- 30 марта японские прокуроры выдвинули дополнительные обвинения против подозреваемого в смертельном убийстве бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в июле прошлого года, включая нарушение закона о производстве боеприпасов.

Прокуратура округа Нара на западе Японии предъявила обвинения 42-летнему Ямагами Тэцуя в изготовлении оружия без разрешения и нанесении ущерба зданию, в котором располагался объект, связанный с религиозной группой, известной как Церковь объединения.

Прокуроры решили не выдвигать обвинения в нарушении закона о выборах на государственные должности путем препятствования свободным выборам, поскольку не нашли достаточных доказательств.

Усилия по раскрытию полной картины убийства Абэ, который дольше всех занимал пост премьер-министра Японии - восемь лет и восемь месяцев, теперь перейдут в суд.

По данным следствия, Ямагами заявил полиции префектуры Нара, что он «провел испытательный выстрел из пистолета кустарного производства» на объекте, связанном с Церковью Объединения.

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