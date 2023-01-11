Завершена психиатрическая экспертиза стрелявшего в Абэ Синдзо
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Нара, 10 января (Jiji Press). Завершился период психиатрической экспертизы Ямагами Тэцуя, подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо.
Подозреваемый 42-летний Ямагами Тэцуя в тот же день из следственного изолятора Осаки был переведен в полицейский участок Нара-Ниси полиции префектуры Нара, штаб-квартиру расследования.
Автомобиль с подозреваемым прибыл в полицейский участок, где его ждали около 100 представителей прессы, около 15:10. Ямагами был в маске, очках, темно-синей куртке и чёрных штанах. Он вышел из машины и вошёл в полицейский участок в окружении полицейских в форме.
Прокуратура района Нара планирует предъявить Ямагами обвинение в убийстве и других преступлениях к 13 января, последнему дню его содержания под стражей, на основании результатов проверки для выяснения того, , способен ли он нести уголовную ответственность.
Ямагами был арестован по обвинению в убийстве около 11:30 8 июля прошлого года, когда он выстрелил со спины в Абэ Синдзо, когда бывший премьер-министр произносил предвыборную речь возле станции Ямато-Сайдайдзи компании Kintetsu Railway Co. в городе Нара в западной части Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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