Досудебное разбирательство по делу обвиняемого в убийстве Абэ Синдзо отменено из-за доставки в суд подозрительного предмета

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Нара, 12 июня (Jiji Press). Окружной суд Нары отменил назначенное на 12 июня досудебное совещание по делу подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо после того, как в тот же день в суд прибыла подозрительная картонная коробка.

После проверки коробки с помощью металлоискателя сотрудник суда города Нара сообщил о происшествии в отделение полиции префектуры Нара.

В то время как люди внутри суда, в том числе штатные работники, были эвакуированы, подразделение по обезвреживанию бомб полицейского управления вынесло коробку за пределы суда. Она была доставлена ​​в суд около 11:15.

Согласно источникам в полиции, в коробке находился большой объём документов, но не было опасных предметов. Коробка была отправлено из Токио лицу, руководившему досудебным производством в отношении подозреваемого.

Документы представляли собой петицию с подписями, призывающую к смягчению приговора подозреваемому, 42-летнему Ямагами Тэцуя, которому предъявлены обвинения, в том числе в убийстве Абэ в городе Нара в июле прошлого года.

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