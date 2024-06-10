Пересмотренный иммиграционный закон Японии вызывает беспокойство по поводу депортации

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Пересмотренный японский закон об иммиграционном контроле и признании людей беженцами, вступивший в полную силу 10 июня, вызвал тревогу среди тех, кому грозит потенциальная депортация в соответствии с новыми правилами.

Отмечая серьёзные изменения в правилах задержания и репатриации иностранцев без статуса резидента, пересмотренный закон позволяет правительству депортировать лиц, которые подавали заявление о предоставлении статуса беженца три или более раза, даже во время обработки их заявлений, если у них нет уважительной причины.

«У меня не будет никакой гарантии сохранить жизнь, если я вернусь, – сказал 38-летний Мё Кья Кья, член преследуемого мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме, который добивается статуса беженца в Японии после бегства из этой страны. – Это закон, который не защищает жизни».

Он присоединился к движению за демократизацию в Мьянме после того, как, будучи учеником средней школы, узнал о проблемах с военным режимом в стране. Он сказал, что буквально рисковал своей жизнью ради движения. Его семья также столкнулась с опасностью.

После прибытия в Японию в 2006 году он трижды подавал заявление о предоставлении статуса беженца, но все его заявления были отклонены. Неудовлетворённый заключением, он обратился в организацию, связанную с Агентством иммиграционной службы Японии, за признанием себя беженцем, но неясно, получит ли он такое признание.

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