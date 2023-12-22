Иностранцам четвертого поколения японского происхождения будут предоставлены долгосрочные виды на жительство
НовостиОбщество Политика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 декабря (Jiji Press) - Японское агентство иммиграционных служб объявило, что будет предоставлять долгосрочные виды на жительство иностранцам четвертого поколения японского происхождения из стран, таких как Бразилия и Перу.
Агентство пересмотрит систему предоставления статуса резидента, позволяя таким людям оставаться в Японии неограниченное время, если они соответствуют таким требованиям, как проживание в Японии не менее пяти лет и достаточный уровень владения японским языком.
Эти изменения, направленные на привлечение большего числа людей в Японию в условиях нехватки рабочей силы и сокращения населения, вступят в силу уже 28 декабря.
«Мы упростим требования, чтобы больше людей могли приехать в Японию», - заявил министр юстиции Коидзуми Рюдзи на пресс-конференции.
Нынешняя схема для людей четвертого поколения была введена в 2018 году, чтобы позволить этим людям изучать японский язык и культуру во время работы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Дух фронтира: пожилые японские иммигранты в Бразилии
- Постепенная иммиграционная реформа в Японии: верный путь к провалу
- Япония открывает границы для трудовых мигрантов
- Иностранцы о работе в Японии: привлекает стабильность, но более 50% хотели бы иметь возможность иногда работать удалённо в своей стране
- Время перемен вяпонской политике приёма трудовых ресурсов из-за рубежа: допуск кадров «без высокой квалификации»
- Дать выжить сельскому хозяйству Японии: состояние дел и задачи, связанные с использованием труда иностранцев
- Готова ли Япония к приёму иностранных специалистов?
- Непростые реалии жизни иностранцев вЯпонии: роль вечерних школ в образовании
- Новая японская программа стажировки для иностранных специалистов будет направлена на обеспечение рабочей силы
- Японская правительственная комиссия предлагает упразднить программу иностранных технических стажёров
- Впечатления иностранных работников от работы в Японии
- Способы выживания личности в японской общине
- Языковые школы в Японии: за чем едут иностранные студенты?
- Школы японского языка – кузница иностранных кадров
- История Киви: недобросовестные увольнения и недостатки в системе найма иностранных домашних работников в Японии
- Иностранные студенты в Японии в поисках работы
Jiji Press Японская иммиграция в Бразилию иностранцы японского происхождения (никкэйдзин)