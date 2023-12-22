Иностранцам четвертого поколения японского происхождения будут предоставлены долгосрочные виды на жительство

Новости

Токио, 22 декабря (Jiji Press) - Японское агентство иммиграционных служб объявило, что будет предоставлять долгосрочные виды на жительство иностранцам четвертого поколения японского происхождения из стран, таких как Бразилия и Перу.

Агентство пересмотрит систему предоставления статуса резидента, позволяя таким людям оставаться в Японии неограниченное время, если они соответствуют таким требованиям, как проживание в Японии не менее пяти лет и достаточный уровень владения японским языком.

Эти изменения, направленные на привлечение большего числа людей в Японию в условиях нехватки рабочей силы и сокращения населения, вступят в силу уже 28 декабря.

«Мы упростим требования, чтобы больше людей могли приехать в Японию», - заявил министр юстиции Коидзуми Рюдзи на пресс-конференции.

Нынешняя схема для людей четвертого поколения была введена в 2018 году, чтобы позволить этим людям изучать японский язык и культуру во время работы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме