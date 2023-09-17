Иностранные студенты в Японии в поисках работы

Поиск работы после окончания обучения в университете – непростая задача и для японских студентов, а учащиеся из других стран находятся в невыгодном положении из-за существования неписаных правил и сложностей при обмене информацией между студентами. В результате они получают в среднем на 30% меньше предложений о работе, чем японские студенты.

В последнее время растёт потребность в наборе иностранных студентов, чтобы компенсировать серьезную нехватку рабочей силы в Японии, вызванную восстановлением экономической активности. Мы провели опрос о ситуации с поиском работы среди иностранных студентов, которые являются зарегистрированными участниками информационного сайта по поиску работы «Кяритасу сюкацу», управляемого компанией DISCO (получено 362 релевантных ответа), и обнаружили, что уровень приглашений на работу на июль (включая неофициальные предложения) составил 52,5%, что на 4,5 пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года (48%). Это самый высокий показатель со времени университетского выпуска 2017 года, когда были введены действующие сейчас правила о сроках приёма на работу, что свидетельствует об улучшении условий трудоустройства. Тем не менее, всё ещё существует ощутимая разница в 30% по сравнению с 86% японских студентов, получающих приглашение на работу.

В общей сложности 62,1% иностранных студентов, включая тех, кто получил предложения о работе, продолжают поиск работы, что более чем вдвое превышает показатель в 25,7% японских студентов за тот же период.

В то время как японские студенты начинают поиск работы с апреля по июнь на третьем курсе, иностранные студенты часто начинают искать работу в апреле на четвёртом курсе, и предполагают, что это различие в сроках также сказывается на успешности поисков. Иностранные студенты в том числе оставляли такие комментарии: «Если выпускная работа ещё не завершена, сложно начать искать работу и не беспокоиться об этом» (Тайвань), «Многие компании рано заканчивают набор персонала, поэтому невозможно подготовиться вовремя» (Вьетнам).

На вопрос о том, какие их качества они хотели бы увидеть оцененными, и иностранные, и японские студенты чаще всего называли коммуникативные навыки, при этом так ответило 58,3% иностранных студентов, это больше количества таких ответов от японских учащихся. Второе и последующие места в рейтинге заняли языковые способности, базовые академические способности и способность к межкультурному взаимодействию. Многие иностранные студенты хотят, чтобы компании оценивали навыки, которые они улучшили благодаря опыту обучения за границей.

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