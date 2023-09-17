Иностранные студенты в Японии в поисках работы

Общество

Поиск работы после окончания обучения в университете – непростая задача и для японских студентов, а учащиеся из других стран находятся в невыгодном положении из-за существования неписаных правил и сложностей при обмене информацией между студентами. В результате они получают в среднем на 30% меньше предложений о работе, чем японские студенты.
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В последнее время растёт потребность в наборе иностранных студентов, чтобы компенсировать серьезную нехватку рабочей силы в Японии, вызванную восстановлением экономической активности. Мы провели опрос о ситуации с поиском работы среди иностранных студентов, которые являются зарегистрированными участниками информационного сайта по поиску работы «Кяритасу сюкацу», управляемого компанией DISCO (получено 362 релевантных ответа), и обнаружили, что уровень приглашений на работу на июль (включая неофициальные предложения) составил 52,5%, что на 4,5 пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года (48%). Это самый высокий показатель со времени университетского выпуска 2017 года, когда были введены действующие сейчас правила о сроках приёма на работу, что свидетельствует об улучшении условий трудоустройства. Тем не менее, всё ещё существует ощутимая разница в 30% по сравнению с 86% японских студентов, получающих приглашение на работу.

В общей сложности 62,1% иностранных студентов, включая тех, кто получил предложения о работе, продолжают поиск работы, что более чем вдвое превышает показатель в 25,7% японских студентов за тот же период.

В то время как японские студенты начинают поиск работы с апреля по июнь на третьем курсе, иностранные студенты часто начинают искать работу в апреле на четвёртом курсе, и предполагают, что это различие в сроках также сказывается на успешности поисков. Иностранные студенты в том числе оставляли такие комментарии: «Если выпускная работа ещё не завершена, сложно начать искать работу и не беспокоиться об этом» (Тайвань), «Многие компании рано заканчивают набор персонала, поэтому невозможно подготовиться вовремя» (Вьетнам).

Ситуация с поисками работы к июлю

На вопрос о том, какие их качества они хотели бы увидеть оцененными, и иностранные, и японские студенты чаще всего называли коммуникативные навыки, при этом так ответило 58,3% иностранных студентов, это больше количества таких ответов от японских учащихся. Второе и последующие места в рейтинге заняли языковые способности, базовые академические способности и способность к межкультурному взаимодействию. Многие иностранные студенты хотят, чтобы компании оценивали навыки, которые они улучшили благодаря опыту обучения за границей.

Вы бы хотели чтобы компания оценила следующие качества (иностранные студенты)

Вы бы хотели чтобы компания оценила следующие качества (японские студенты)

Фотография к заголовку: PIXTA

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