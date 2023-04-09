Иностранцы о работе в Японии: привлекает стабильность, но более 50% хотели бы иметь возможность иногда работать удалённо в своей стране

В последнее время практика трудоустройства в Японии, похоже, меняется, но для иностранцев, работающих в Японии, система выслуги лет по-прежнему создаёт барьеры. Объективный взгляд на систему труда в Японии со стороны может помочь создать условия, в которых и японцам будет удобнее работать и в полной мере проявлять свои способности.

Токийская компания Originator, управляющая сайтом информации о вакансиях для иностранных студентов, провела анкетный опрос иностранных работников в Японии, которые зарегистрировались на сайте. На вопрос о положительных аспектах работы в Японии (возможно несколько ответов) 54% ответили, что их привлекает стабильность занятости, а на втором месте был ответ «Я могу делать ту работу, которой я хочу заниматься», так ответило вдвое меньше людей, 25,8%. В условиях неопределённости глобальной экономической ситуации долгосрочная занятость, характерная для японских компаний, кажется привлекательной для иностранных сотрудников.

С другой стороны, на вопрос о том, что их разочаровало при работе в Японии, 51,6% респондентов назвали низкий уровень зарплаты. Из отрицательных факторов далее следует недостаток внимания к проблемам людей, для которых японский язык не является родным (30,6%), невозможность повышения зарплаты и карьерного роста для иностранных сотрудников (29%), и сверхурочная работа (27,4%.

Чтобы иностранные сотрудники могли играть активную роль и оставаться в Японии, необходимо менять образ мышления японских сотрудников и пересмотреть систему оценки персонала и стиль работы.

Более половины респондентов, 54,8%, ответили, что хотели бы продолжать работать в Японии, если бы была система длительного непрерывного отпуска для поездки на родину или удалённой работы в своей стране. Следующими по частоте ответов на вопрос о том, какая система помогла бы им работать в Японии являются «система объективной оценки эффективности (на основе результатов)» (41,9%) и «система поддержки получения квалификации» (39,5%).

В качестве причин, по которым в Японии трудно улучшить навыки и получить продвижение по службе, часто называют то, что «иностранцы находятся в невыгодном положении для продвижения по службе» и что «стаж важнее способностей». И в комментариях в свободной форме люди писали: «Мне бы хотелось, чтобы продвижение по службе зависело не от стажа, а от достижений» и «Хочется изменений в оценке иностранцев. Существует языковой барьер, и при оценке по одинаковым стандартам иностранцы не могут получить повышение заработной платы». Таким образом, люди часто призывали к пересмотру системы оценки способностей и достижений при оплате труда.

Опрос проводился на японском и английском языках в феврале 2023 года среди иностранных сотрудников, работающих или работавших в Японии. Релевантные ответы были получены от 124 человек.

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