Женщины в нищете: незаметное бедствие Японии

Одной из насущных проблем Японии является растущая феминизация бедности, а вызванное пандемией COVID-19 сокращение рабочих мест толкает все больше и больше женщин на крайние меры. Однако масштабы этой трагедии, включая вопрос отсутствия у женщин жилья, в полной мере не задокументированы. Социолог Маруяма Сатоми потратила два десятилетия, исследуя скрытую экономическую маргинализацию в Японии. Она начала со ставшего эпохальным полевого исследования проблемы бездомных женщин.

Адъюнкт-профессор социологии, Киотский университет. Родилась в 1976 году. Получила степень доктора социологии в Киотском университете. Автор книги «Женщины, живущие как бездомные» (Дзёсэй хомурэсу то ситэ икиру), пересмотренное и расширенное издание которой было выпущено в сентябре 2021 года. Выступала в качестве редактора книги «Новые горизонты исследования проблемы нищеты» (Хинкон мондай но синтихэй) и других работ.

Первая встреча с бездомными

Хотя в Японии всегда были бездомные, однако лишь в 1990-х годах, после краха «экономического пузыря» 1980-х, их число оказалось достаточным, чтобы привлечь внимание широкой общественности. Поначалу рост количества бездомных наблюдался только в таких районах, как Камагасаки в Осаке, Санья в Токио и Котобукитё в Иокогаме, где в дешевых съемных комнатах проживало множество поденных рабочих, искавших работу в находившихся там же неформальных местах найма. По мере того, как количество рабочих мест уменьшалось, все больше людей теряли возможность оплачивать жилье. В итоге им приходилось ночевать на улице. Когда рецессия усилилась, явление распространилось на другие городские районы.

По предварительным оценкам к 1999 году в Японии проживало около 30 000 человек не имеющих жилья, причем наибольшее их количество было сосредоточено в Токио и Осаке. Именно в тот год Маруяма, тогда еще студентка университета, «из любопытства» стала волонтером в бесплатной столовой в Камагасаки. Это был ее первый настоящий контакт с проблемой бездомных. Будучи студенткой третьего курса, Маруяма решила написать диссертацию на тему волонтерства. Тем летом она регулярно выезжала в Камагасаки, где вела полевые исследования в бесплатной столовой. «Камагасаки был оживленным, многолюдным, интересным районом. Мне очень понравилось помогать в бесплатной столовой и брать интервью у других волонтеров. После окончания университета я решила поступить в аспирантуру и продолжить исследования».

Однако у ее жизни в Камагасаки была и темная сторона. Когда ее работа в там была практически завершена, Маруяма обнаружила, что ее преследует один из поденщиков. Поначалу она просто испугалась за собственную безопасность. Затем поняла, что бездомные женщины ежедневно сталкиваются с подобными вещами. Хотя в бесплатной столовой она видела небольшие группы женщин, на улице они практически не появлялись. Ей стало интересно, каково этим женщинам ночевать среди стольких мужчин, но единственным способом узнать это было спросить у них самих.

Луч света во тьме

Предыдущие социологические исследования бездомных в Японии были сосредоточены исключительно на мужчинах. Женщины для исследователей будто бы не существовали. Обучаясь в аспирантуре, Маруяма решила сосредоточить свое внимание на местах найма поденных рабочих и лагерях для бездомных, однако исследовать их в контексте гендерного вопроса.

Она приступила к работе в 2002 году. Маруяме приходилось делить свое время между Токио, где она работала в центре социального обеспечения в Санье, и Осакой, где она снова занималась волонтерской работой для бездомных. «Примерно в течение года после начала работы над проектом я не могла решиться взять интервью у женщин вокруг меня, потому что чувствовала себя виноватой за то, что использую их в своих исследованиях», – признается она. Однако, когда она наконец набралась смелости и обратилась к бездомной женщине, объяснив, что она хочет сделать, женщина была только рада помочь. Вдохновленная таким откликом, Маруяма начала общаться с другими женщинами и со временем ее выборка расширилась.

Маруяма также вела полевые исследования в палаточном городке для бездомных, расположившемся в одном из городских парков Токио. «В то время там проживало около 250 человек, – вспоминает она. – Около дюжины из них – женщины».



Палаточный городок в одном из парков Токио, сфотографированный Маруямой в 2005 году

Маруяме удалось наладить контакт с четырьмя женщинами, проживающими на этом объекте. Она установила близкие отношения с Тамако, 36-летней замужней женщиной с легкой умственной отсталостью. Тамако была самой молодой женщиной в палаточном городке и находилась там вместе со своим мужем более полутора лет. Она впустила Маруяму в свое жилище, и та на неделю поселилась в пятиметровой палатке на месте мужа Тамако. «Мы стояли в очереди в столовую за супом или готовили купленные в магазине овощи на переносной газовой плите», – вспоминает Маруяма.

Притеснения и насилие представляют собой постоянную угрозу для бездомных. Когда женщины вынуждены ночевать среди большого числа мужчин, они особенно уязвимы для сексуальных домогательств и приставаний. Одна из стратегий обеспечения безопасности заключается в том, чтобы найти мужчину, которому можно доверять. Маруяма знала, что некоторые бездомные женщины занимались своими делами в течение дня, но, возвращаясь в лагерь, каждую ночь занимали место рядом с определённым партнером-мужчиной.

В период с 2002 по 2008 год Маруяма подробно опросила 33 бездомных женщины. Их средний возраст составлял 59 лет, и большинство из них в тот или иной период своей жизни состояло в браке. Одни оказались бездомными из-за безработицы, будь то безработица мужа или собственная, если они были незамужними. Другие бежали от насилия в семье. Большинство из них были заняты на низкооплачиваемых работах, от уборки и сбора мусора до работы в ночную смену. Жизнь многих из них представляла собой ночевки под открытым небом, чередующиеся с поиском места в женских приютах или домах знакомых.

Изменяющееся лицо женской бедности



Палатка, где Маруяма прожила неделю

Японское правительство трактует понятие бездомных (хомурэсу) довольно узко. Это «люди, обычно использующие в качестве своего жилища общественные парки, берега рек, улицы, железнодорожные станции или подобные места [не предназначенные для проживания людей]». Руководствуясь этим определением, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения провело в 2003 году первый общенациональный подсчет числа бездомных, в результате которого выяснилось, что общее количество бездомных в Японии составляет 25 296 человек. Из них женщин лишь 3%. Со времени этого первого подсчета общее число бездомных значительно сократилось. В период с 2003 по 2012 год официальный показатель снизился на 60% и составил 9576 человек.

Последний общенациональный подсчет Министерства, проведенный в разгар пандемии COVID-19, по состоянию на январь 2021 года выявил лишь 3824 бездомных, не имеющих никакого жилья. Из них 97 человек, или 5,2%, составляли женщины. Маруяма настаивает, что эти цифры серьезно занижены. Прежде всего, определение правительства исключает женщин, которые находят пристанище в государственных или частных приютах. Маруяма использует слово «бездомный» для обозначения любого лица, не имеющего постоянного жилья; она называет «нодзукуса» всех бездомных, не имеющих пристанища, включая обитателей улиц и жителей палаточных городков. Кроме того, она считает, что подсчет по большей части не учитывает бездомных женщин, поскольку они чаще всего остаются незамеченными.

«Волонтеры, работающие в столовых, говорят мне, что в последнее время видят в очередях за продуктами гораздо больше женщин, – отмечает она. – Если включить в подсчет всех женщин, находящих приют в интернет-кафе и ресторанах быстрого питания, – говорит она, – я уверена, что их количество будет намного больше».

Брошенные на обочине жизни

Даже в разгар пандемии число бездомных значительно сократилось по сравнению с пиковым уровнем конца 90-х - начала 2000-х годов. Одна из основных причин этого явления – государственная политика по оказанию помощи бездомным.

В 2002 году Япония предприняла первые шаги в этом направлении, приняв закон, официально известный как Закон о специальных мерах по оказанию помощи бездомным в целях самообеспечения. Закон предусматривает предоставление бездомным приютов, а также оказание помощи в профессиональной подготовке и поиске работы. Первоначально действие закона распространялось на 10 лет, но в 2012 году он был продлен еще на 5 лет, а в 2017 году – ещё на 10 лет. Кроме того, в 2015 году парламент принял Закон о поддержке нуждающихся, который предусматривает усиление поддержки лиц, которым грозит опасность стать бездомными. Помимо всего прочего, лицам трудоспособного возраста стало легче получать социальную помощь в виде гарантированных средств к существованию.

«Когда я начинала свое исследование, в отделе социального обеспечения людям отказывали в помощи на том основании, что у них не было постоянного места жительства, – вспоминает Маруяма. – В наши дни государственнойая помощь стала намного цивилизованнее. Все больше людей могут получить ее до того, как окажутся на улице, а те, кто временно лишается жилья, имеют больше возможностей избежать бездомности».

Но для тех, кто остается на улице, жизнь с каждым голом становится все жестче. Первая причина заключается в том, что они стареют. Другая причина заключается в том, что власти стали менее терпимо относиться к палаточным лагерям.

«Поставить палатку в городском парке или на берегу реки становится все сложнее, поэтому все больше бездомных спят просто под открытым небом, а это очень тяжело. Я прожила в палатке неделю, и мне очень понравилось, что у меня есть место, где можно укрыться, положить свои вещи и даже соорудить несложную трапезу. В больших палаточных городках некоммерческие организации имели возможность обеспечивать людей предметами первой необходимости. Но сейчас всё изменилось».

В отсутствие палаток и мужчин, на которых можно опереться, бездомные женщины переместились на железнодорожные остановки и станции метро, которые обеспечивают минимальную безопасность, а также укрытие от погоды. Однако нескольких часов приюта не отменяют изнурительного кочевого образа жизни, поскольку бродяг никогда не терпят в течение долгого времени.

«Нам нужно придумать, как поддержать этих людей, которые по большей части просто оказались на обочине жизни», – говорит Маруяма.

Гендерное неравенство и нищета

Хотя число бездомных в Японии сократилось, нищета является как никогда актуальной проблемой, особенно среди женщин.

«Одно из крупнейших изменений, которые я увидела за десять лет, прошедших после завершения моего опроса, заключается в том, что одной из основных общественных проблем стала нищета среди женщин, основной удар которой приходится на матерей-одиночек, одиноких пожилых женщин и молодых женщин, которых вовлекают в секс-индустрию».

Менее заметной проблемой является «внутрисемейная бедность» - основная тема сегодняшних исследований Маруямы. Неравное или несправедливое распределение семейных финансовых ресурсов может выглядеть парадоксальным, ведь в Японии именно женщины традиционно контролируют бюджет семьи. Однако, поскольку доход измеряется на уровне семьи, а главой семьи по умолчанию остается муж, такая бедность, как правило, остается незарегистрированной.

«Опросы показывают, что женщины отвечают за финансы домашних хозяйств примерно в 70 процентах японских семей – это гораздо больше, чем в Европе, – признает Маруяма. – Однако исследования также показывают, что люди, несущие ответственность за бюджет семьи, как правило тратят намного меньше средств на свое собственное благосостояние».

Кроме того, в Японии замужние женщины, как правило, зарабатывают гораздо меньше, чем им нужно, полагаясь на низкооплачиваемую неполную занятость и временную работу, приносящую наличные деньги. «Вот почему они, как правило, остаются со своими мужьями, даже если подвергаются бытовому насилию. Если они уходят, то сразу же попадают в ловушку нищеты». В результате нищета женщин, так похожая на бездомность, часто остается скрытой от посторонних глаз. Маруяма считает, что необходимы более точные показатели оценки свободного доступа каждого члена семьи к доходам, чтобы более точно оценивать и, соответственно, реагировать на проблему распространения нищеты среди женщин.

Предвзятая система соцзащиты Японии

Пандемия не утихает и все больше женщин оказываются хронически безработными. В связи с этим необходимость обновления японской системы социальной защиты становится все более насущной, говорит Маруяма.

Система соцзащиты в целом делится на социальное страхование (медицинское страхование, страхование на случай безработицы и пенсия по старости) и государственную помощь инвалидам и нуждающимся. Социальное страхование в значительной степени финансируется за счет взносов работодателей и жестко ориентировано на людей с постоянной занятостью и их супругов.

«Женщины, как правило, работают на нерегулярных работах, и все больше и больше из них оказываются одинокими. Государственная помощь зачастую является для них единственным средством социальной защиты. Но многие не спешат обращаться за экономической защитой, поскольку эта тема по большому счету остается стигматизированной».

Существуют и другие формы государственной помощи, доступные женщинам, но Маруяма обнаружила, что получить доступ к оптимальному сочетанию преимуществ от этой разноплановой программы довольно сложно. Кроме того, правительственная Программа защиты женщин, в рамках которой поддержка предоставляется главным образом жертвам торговли людьми, бытового насилия и жестокого обращения, основана на Законе о предупреждении проституции 1956 года. Она подвергается резкой критике за свою нечувствительность к вопросам прав человека и растущему разнообразию женщин и их потребностей.

В настоящее время межпартийная группа членов парламента проводит кампанию за создание новых, более широких правовых рамок для оказания помощи нуждающимся женщинам. Однако Маруяма считает, что для того, чтобы женщины смогли получить доступ к необходимым им благам, необходима комплексная реформа, направленная на укрепление взаимодействия между государственным и частным секторами, а также координация различных компонентов системы социальной защиты (включая службы охраны материнства и детства).

«В ближайшее время показатель нищеты и бездомности среди женщин будет лишь расти, – предупреждает Маруяма. – В краткосрочной перспективе самое важное, что мы можем сделать, – это предоставить экономическую защиту женщинам, которые в ней нуждаются». На повестке дня также должна быть система субсидирования арендной платы для малообеспеченных работников, говорит она.

Кроме того, Маруяма стремится расширить осведомленность общественности о проблеме нищеты среди женщин, с тем чтобы охватить замужних женщин, которым не хватает ресурсов для того, чтобы изменить свое положение. «Их невидимая нищета, как и видимая нищета одиноких женщин, являются неотъемлемой частью одной и той же проблемы».

Все фотографии предоставлены Маруямой Сатоми, если не указано иное.

Фотография к заголовку: © Pixta

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