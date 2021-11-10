Токийская полиция борется с уличной проституцией с помощью консультаций

Новости

Токио, 10 ноября (Jiji Press). В ноябре исполняется год с тех пор, как столичное управление полиции Токио начал программу по сокращению уличной проституции путём привлечения женщин к консультациям по вопросам социального обеспечения.

Инициатива помочь женщинам в столице Японии снова встать на ноги возникла в результате осознания того, что для борьбы с уличной проституцией недостаточно одного только выявления случаев проституции.

Однажды ночью в середине сентября следователь полицейского управления полиции в штатском прогуливался по парку Окубо в токийском развлекательном районе Кабукитё. Многие женщины опирались на перила или сидели на обочине дороги.

«Здесь много дешёвых лав-отелей», – говорит следователь.

Примерно в 8 часов вечера он подошёл к женщине 20-29 лет в платье и проводил её в соседнее многоквартирное здание, где столичное управление полиции снимает помещение. В комнате ждала женщина-следователь, которая попросила спокойно рассказать о своей жизни. Она вежливо поговорила с ней и выслушала рассказ женщины. Ресторан, где она работала, закрылся в июле прошлого года из-за нового коронавируса. Она экономила, но сбережения закончились. Нужно было платить за квартиру, и она начала ездить в Кабукитё, что примерно в 30 минутах езды на поезде. С одного клиента она брала 15 000 иен. Выслушав совет следователя-женщины, она пообещала «обратиться в мэрию за помощью» и ушла домой.

В середине октября он разговаривал с другой женщиной, ожидающей клиентов возле парка. Раньше она работала в сфере развлечений для взрослых, и, хотя сейчас работает в компании на постоянной работе, иногда приходит сюда. «Тут можно убить время и заодно заработать. Я думаю, что здесь цена составляет от 10 000 до 15 000 йен», – сказала она.

По данным отдела безопасности управления, большинство женщин, задержанных по подозрению в нарушении Закона о предотвращении проституции, не подвергались уголовному преследованию и соразу возвращались к обычной жизни. Однако часто они снова оказываются на улице, когда испытывают финансовые затруднения.

В ноябре прошлого года отделение начало работу по предоставлению консультационных пунктов в Токио, заявив, что невозможно предотвратить рецидивы только за счёт задержаний. За последний год они поддержали более 60 человек. Руководитель секции указал на сложность мероприятия, сказав, что многие женщины отказываются принимать помощь и не приходят на встречи.

Кобаяси Асако, заместитель начальника отдела поддержки развития столицы, которая работает со столичным управлением полиции, говорит, что проблему не решить задержаниями, и для всесторонней поддержки необходимо сотрудничество между полицией, правительством и другими организациями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме