В Японии рассматривают введение более строгих наказаний за сексуальные преступления
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Токио, 10 сентября (Jiji Press). В Японии рассматривают поправки к закону, чтобы усилить меры пресечения сексуальных преступлений, в том числе ввести новый вид преступлений, состоящий в видеосъёмке изнасилований или тайном фотографировании жертв, как сообщила министр юстиции Камикава Ёко.
Другие обсуждаемые меры включают снижение планки критериев изнасилования и повышение возраста согласия, сейчас составляющего 13 лет.
Камикава сказала, что 16 сентября она проконсультируется по предлагаемым мерам с Законодательным советом, консультативным советом министра.
Всего будет предложено 10 мер, включая создание нового положения о наказании за сексуальные преступления между людьми в разных социальных позициях, такими как учителя и студенты, а также старше и младшие работники. Другие меры включают наказание за насильственное введение любой части тела или объекта в тело жертвы так же строго, как за изнасилование, поскольку в настоящее время оно карается как непристойное нападение, указание на возможность изнасилования между супругами, и пересмотр срок давности.
Министерство также планирует установить наказания за предоставление видео и фотографий изнасилования, а также ввести систему, при которой такие видео и фотографии могут быть конфискованы и удалены, даже если по делу не будет предъявлено обвинение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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