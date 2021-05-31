В Японии принят закон, позволяющий отказывать в лицензиях на преподавание учителям, ранее лишённым лицензий из-за сексуальных преступлений
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял новый закон, дающий местным советам по образованию право отказывать в лицензиях на преподавание бывшим учителям, лишённым прежних лицензий за сексуальные преступления.
Законопроект о предотвращении непристойных действий учителей в отношении учащихся был внесен законодателями правящих и оппозиционных партий.
В соответствии с действующей системой бывшие учителя, которые были уволены в порядке дисциплинарного взыскания за непристойные действия в отношении детей, могут получить новую лицензию на преподавание через три года.
По новому закону переоформление лицензий таким людям будет рассматриваться как особая мера. Советы по образованию могут создать комиссию из экспертов для рассмотрения вопроса о выдаче лицензий путём изучения деталей непристойных действий и степени реабилитации.
Непристойные действия в отношении детей будут запрещены как «сексуальное насилие над учащимися» независимо от согласия учащихся, включая действия, не подпадающие под уголовное наказание.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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